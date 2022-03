Serie B: La Civitus Allianz Vicenza all'esame Cremona

Squadra in casa

Squadra in casa BP Vicenza

Dopo la sconfitta di Lumezzane, la Civitus Allianz Vicenza vuole riprendere la corsa verso un posto play-off contro la Ferraroni Juvi Cremona.

Partita difficile per i biancorossi che si troveranno di fronte la seconda forza del campionato lanciata all'inseguimento di Cividale. Cremona arriva alla sfida di Vicenza con l'entusiasmo a mille dopo aver battuto proprio la capolista friulana nell'ultimo turno e sono in serie aperta di 5 successi consecutivi.

Non sarà semplice per Vicenza interrompere la corsa dei lombardi ma i ragazzi di Ciocca ci vogliono provare. Prima della sconfitta contro Lumezzane, infatti i biancorrossi avevano incanalato due vittorie consecutive che li aveva portati a ridosso delle prime. Sarà una sfida play-off e l'Allianz vuole essere pronta per confermare tutte le sue ambizioni.

Appuntamento domenica 6 marzo, palla a due alle 18.00.