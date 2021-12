Serie B: La Civitus Allianz Vicenza lotta ma Cividale ha la meglio

L’appuntamento con la centesima vittoria in Serie B nella storia della Pallacanestro Vicenza è rinviato al 2022. I biancorossi, sul parquet di Cividale, perdono 78-65, affossati dalla maggiore caratura tecnica della squadra di casa e da un gap fisico reso ancora più evidente dall’assenza di Cecchetti. La prova biancorossa è comunque positiva: Vicenza vince due quarti su quattro e non molla mai la presa sulla partita, nonostante sia a lungo sotto nel punteggio anche di più di 20 punti. Chiti, esaltato dall’aria di casa, eguaglia il suo personale in biancorosso con 23 punti.

La Civitus non mostra timore riverenziale e, una volta sbloccatasi in attacco, trova un parziale di 12-0 con cui prende il comando della partita, favorita da un’ottima coralità che porta a canestro Chiti, Petracca e Mazzucchelli. La sfida vive quindi un’altra fiammata della squadra di casa, che con un 8-0 di parziale torna avanti di una lunghezza, favorita da quattro punti di Ohenhen. Chiti, nel finale di quarto, risponde allo svantaggio con un’altra tripla, per il controsorpasso vicentino. Un primo quarto equilibrato si chiude sul 13-15 per la Civitus Allianz.

Ciocca esordisce nel secondo quarto cambiando tutto il piano tattico: fuori Bastone, Piccoli e Chiti, con Petracca nell’inedita posizione di centro e in ala Rigon e Sebastianelli. La Gesteco torna avanti con un canestro di Rota nel pitturato, quindi Cividale tenta la fuga a metà quarto. Un canestro di Cassese chiude un parziale di 7-0 con cui i padroni di casa obbliano Ciocca al timeout sul 26-18. La pausa però non rianima offensivamente Vicenza, inceppatasi in attacco: Rota ringrazia e infila la tripla del +11. Nel finale di quarto arriva il risveglio vicentino: pur continuando a soffrire la maggiore fisicità della squadra di casa, la Civitus scalda la mano dalla distanza e Chiti e Piccone riescono a contenere lo svantaggio. Alla pausa lunga il tabellone recita 35-27.

Lo strappo decisivo arriva subito dopo l’intervallo: dopo il canestro di Mazzucchelli che apre le marcature, la squadra di casa infila un rabbioso parziale di 10-0 che aggiorna a 16 lunghezze il massimo vantaggio della squadra di casa (45-29). La Civitus Allianz lotta comunque con ardore: la riprova è la stoppata clamorosa che Chiti infila a Ohenhen. Laudoni e Chiera continuano però a martellare dalla distanza fino al +21 di Cividale. Nel finale di frazione Vicenza, cavalcando un buon momento di Piccone, torna un po’ più sotto nel punteggio fino al 61-43 su cui si arriva all’ultimo quarto.

L’ultimo quarto è di puro orgoglio e onore per Vicenza. La carica la suona Bastone, che inizia il quarto segnando il primi cinque punti della squadra nella frazione. La grinta del capitano smuove i biancorossi, che lottano fino alla fine con una zone press indiavolata. Petracca sbava qualcosa in difesa, ma in attacco infila canestri belli e di autorità. Chiti gioca a tutto campo con furia belluina; Piccoli, che in attacco fatica un po’ ad entrare in ritmo, sbarra la strada a Rota con una stoppata. Non basta per la rimonta: Cividale controlla, segna ancora dalla distanza con le triple di Micalich e tiene Vicenza a distanza di sicurezza, ma se non altro i segnali lanciati dalla squadra biancorossa sono positivi.

Gesteco Cividale - Civitus Allianz Vicenza 78-65 (13-15, 22-12, 26-16, 17-22)

Gesteco Cividale: Adrian Chiera 13 (1/1, 3/4), Eugenio Rota 12 (2/4, 1/8), Leonardo Battistini 12 (2/4, 2/5), Stefano Laudoni 12 (2/3, 2/7), Enrico Micalich 11 (1/2, 3/4), Gabriele Miani 8 (4/8, 0/3), Daniel Ohenhen 4 (2/6, 0/0), Alessandro Paesano 4 (1/3, 0/1), Alessandro Cassese 2 (1/2, 0/0), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0), Michael Cuccu 0 (0/0, 0/0), Filippo Pittioni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 42 13 + 29 (Leonardo Battistini 10) - Assist: 23 (Eugenio Rota 9)

Civitus Allianz Vicenza: Raphael Chiti 23 (6/8, 3/9), Andrea Petracca 12 (4/7, 1/3), Fabrizio Piccone 11 (2/4, 2/8), Andrea Mazzucchelli 7 (1/2, 1/4), Marcello Piccoli 6 (1/5, 1/2), Nicola Bastone 6 (1/3, 0/1), Fabio Sebastianelli 0 (0/2, 0/2), Piergiacomo Rigon 0 (0/1, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0), Alessandro Cecchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 25 5 + 20 (Marcello Piccoli 9) - Assist: 14 (Andrea Mazzucchelli 5)