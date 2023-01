Serie B: La Civitus Allianz Vicenza ospita Capo d'Orlando per la prima giornata di ritorno

L’inizio del campionato sul parquet di Capo d’Orlando fu strabiliante per la Civitus Allianz Vicenza che vinse dopo un tempo supplementare per 81-90. Domenica alle ore 18 al PalaGoldoni arriverà un’Orlandina che dopo un avvio difficile e il cambio di allenatore ora è in risalita, anche se due settimane fa ha salutato Sandri, uno dei suoi pezzi pregiati arrivati dal mercato estivo, approdato ad Avellino. Ma il roster a disposizione del giovane coach Robustelli rimane di primo livello con il recupero dall’infortunio di Laganà, Vecerina top scorer, i veterani Passera e Baldassarre e i giovani Binelli e Klanskis.

Un buon apporto lo stanno dando anche i 2002 Triassi e Okereke per una squadra a vocazione offensiva con quasi 80 punti di media segnati ad incontro.Il girone di andata si è chiuso con un bilancio di 6 vittorie e 9 sconfitte per l’Infodrive: sul campo della Virtus Padova domenica scorsa i siciliani sono usciti sconfitti per 78-75, dopo essere partiti forte e chiudendo avanti di 10 punti nel terzo periodo. Ma nella quarta frazione la Virtus ha stretto la rete difensiva concedendo solo 10 punti segnati (5 ai tiri liberi).

Per Vicenza, archiviata la sconfitta di misura sullo stregato campo di Bernareggio con un Bugatti che ne ha messi a referto 30, diventando il miglior marcatore del girone dopo l’addio di Renzi a Reggio Calabria (direzione Trapani), ci sarà da sudare nella prima gara del ritorno davanti al proprio pubblico. La squadra di Cilio al giro di boa riparte con un conto positivo, 8 vittorie e 7 sconfitte e la terza miglior difesa del campionato. L’allenatore biancorosso proverà ad inserire ancor meglio nei suoi meccanismi il nuovo arrivato Tomcic, 12 punti in 15 minuti contro il Brianza. Cernivani in settimana si è operato al ginocchio, ma c’è spazio per tanti altri elementi del roster, con il solo Cucchiaro sopra i 30 minuti di utilizzo medio (31). L’obbiettivo anche in questo girone di ritorno rimane quello di conquistare sul campo il nuovo campionato di B d’Eccellenza.

Sfilata delle giovanili al PalaGoldoni – Con la ripresa dei campionati giovanili, questa domenica al palazzetto si terrà la presentazione ufficiale di tutte le squadre del settore giovanile Civitus Allianz Vicenza, incluse quelle del Minibasket. I giovani atleti sfileranno nell’intervallo della partita Vicenza-Capo d’Orlando indossando la felpa o t-shirt rossa della società. Per l’occasione, l’ingresso ai famigliari o accompagnatori dei ragazzi sarà gratuito, passando dalla biglietteria all’ingresso del palasport esibendo la “tessera atleta”.