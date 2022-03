Serie B: La Civitus in trasferta a Bologna per una vittoria da non mancare

Tornare a vincere. Questo l'imperativo in casa Civitus Allianz Vicenza che, sabato 19 marzo alle 19.00, fa visita al Bologna basket 2016 per la 23esima giornata di campionato.

Dopo due sconfitte consecutive i biancorossi devono torare a conquistare i due punti se non vogliono perdere il treno play-off. La sosta in casa Vicenza è arrivata nel momento giusto per ricaricare le batterie in vista del rush finale. Sarà una sfida complicata per l'Allianz che si troverà di fronte una squadra alla ricerca di punti salvezza che, proprio come i biancorossi, arriva da due sconfitte consecutive.

Bologna è in piena zona play-out alla ricerca di punti per cercare una complicata salvezza diretta e potrà contare sul supporto del proprio pubblico.

Appuntamento sabato 19 marzo, palla a due alle 19.30.