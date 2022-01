Serie B: La Civitus Allianz Vicenza in trasferta a Bernareggio per continuare a vincere

Squadra in casa

Squadra in casa BP Vicenza

La Civitus Allianz Vicenza vuole calare il tris. Dopo due vittorie consecutive i biancorossi, nella prima giornata di ritorno, affrontano Lissone Interni Bernareggio.

Bernareggio ultima in classifica, ha 4 punti in classifica con solo 2 vittorie all'attivo nelle prime 15 giornate. I lombardi arrivano, però, dalla vittoria contro la Pallacanestro Crema.

Partita difficile per i biancorossi che vogliono sfruttare il momento positivo per trovare la continuità necessaria per centrare l'obiettivo play-off.

Appuntamento sabato 22 gennaio, palla a due alle 20.50.