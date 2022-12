Serie B: La Civitus Allianz Vicenza cade in casa contro la Pallacanestro Crema

Brutta sconfitta per la Civitus Allianz Vicenza che, davanti ai propri tifosi, viene travolta dalla Pallacanestro Crema. Partita decisa dal parziale ospite nel terzo quarto con Vicenza che fa tanta fatica a trovare la via del canestro.

Ospiti che partono meglio riuscendo a muovere bene la palla in attacco trovando buoni tiri con ottime percentuali. Vicenza prova a rispondere colpo su colpo in una sfida che per i primi due quarti sembra mantenersi in equilibrio.

Equilibrio che però, si spezza nel terzo quarto. I padroni di casa infatti, non fanno più canestro e subiscono un parziale di 11 a 21 che chiude la contesa. Nell'ultimo periodo Crema controlla e amministra fino al +21 finale.

Una brutta sconfitta per Vicenza in una gara subito da archiviare in una settimana che presenta subito la possibilità di rifarsi nel turno infrasettimanale.

Civitus Allianz Vicenza - Logiman Pall. Crema 54-75 (18-22, 12-14, 11-21, 13-18)

Civitus Allianz Vicenza: Stefano Cernivani 13 (3/4, 2/3), Valerio Cucchiaro 12 (2/5, 2/2), Riccardo Bassi 8 (3/7, 0/0), Andrea Campiello 5 (1/4, 1/1), Andrea Ambrosetti 5 (1/4, 0/5), Andrea Zocca 3 (0/5, 1/3), Alberto Pendin 3 (0/0, 1/1), Luca Brambilla 2 (1/6, 0/4), Nicolo Ianuale 2 (1/3, 0/2), Nicholas Carr 1 (0/0, 0/1), Marco Massignan 0 (0/2, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/1, 0/3)

Tiri liberi: 9 / 17 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Luca Brambilla 7) - Assist: 9 (Valerio Cucchiaro, Nicolo Ianuale 2)

Logiman Pall. Crema: Filippo Fazioli 27 (5/8, 4/6), Arsenije Stepanovic 15 (3/3, 2/6), Riccardo Crespi 11 (4/9, 0/2), Andrea Ballati 10 (4/5, 0/6), Lorenzo Ziviani 7 (2/3, 1/4), Alessandro Esposito 3 (0/1, 1/2), William luca Wiltshire 2 (1/1, 0/2), Andrija Lazukic 0 (0/1, 0/0), Matteo Guerini 0 (0/0, 0/0), Thomas Carinelli 0 (0/0, 0/0), Nikola Ivanaj 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 38 4 + 34 (Riccardo Crespi 14) - Assist: 9 (Lorenzo Ziviani 4)