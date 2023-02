Serie B: La Civitus Allianz ospita Palermo per una gara da non sbagliare

Seconda partita casalinga consecutiva tra le mura amiche per la Civitus Allianz Vicenza, ancora in lotta per uno degli otto posti che consentiranno di disputare gli spareggi per salire in B1.

Domenica 12 febbraio alle ore 17 a salire sotto i monti berici sarà di nuovo una squadra siciliana, Palermo, ultima in classifica. I Green qualche settimana fa sembravano sull’orlo di chiudere i battenti, tanto da rinunciare alla trasferta a Mestre, ma il presidente Fabrizio Mantia valutate le tante attenzioni ricevute e le esortazioni giunte da più parti di proseguire il campionato, dopo che già Firenze aveva dato l’addio in questa stagione, ha deciso di proseguire il proprio cammino in serie B seppur con importanti rinunce tecniche. Al roster è stata aggiunta solo l’ala palermitana Drigo, però la squadra di coach Verderosa è reduce da dodici sconfitte consecutive. Nell’ultimo turno ha ceduto per 54-97 contro Desio, ma quindici giorni fa è andata vicina a battere Crema.

La Civitus dovrà cercare di conquistare il successo per rimanere in zona spareggi: dal gruppo di squadre a quota 16 punti si sono staccate Petrarca, Brianza e Monfalcone, ma c’è da tenere distante Ragusa, forte oltretutto del vantaggio negli scontri diretti, che la settimana prossima dovrà vedersela contro San Vendemiano sconfitta pesantemente in casa da Lumezzane (47-71), ma rinfrancata in settimana dall’arrivo di Palermo, playmaker con alle spalle lunghi anni di A2.

Dopo aver respirato aria di alta classifica nel girone di andata, l’Allianz con il graduale rientro degli infortunati Ambrosetti, Ianuale e Zocca e l’arrivo di Petrucci per coprire l’assenza di capitan Cernivani, potrà dare lo sprint giusto per il finale di stagione.