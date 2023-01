Serie B: La Civitus Allianz esce ancora sconfitta dal campo della Lissone Interni Brianza Casa Basket

La Civitus Allianz Vicenza esce ancora una volta senza i due punti dal campo “stregato” di Bernareggio, ma grazie alla contemporanea sconfitta di Desio contro la capolista Orzinuovi (qualificata alla Coppa Italia insieme a San Vendemiano che ha battuto il Petrarca) chiude al quinto posto il girone d’andata (sotto tutti i risultati e la classifica).

Lo stop contro il Brianza è per 84-77 in una partita lottata fino alla fine dai vicentini, nonostante la gran serata al tiro dei padroni di casa che partono con un perentorio 9-0. Vicenza si sblocca con Bassi su assist di Cucchiaro, ma sul 15-4 Cilio é costretto a chiamare time out. La Civitus comincia a macinare punti, ma Galassi da 9 metri ricaccia indietro gli ospiti sul -10 che riescono a mantenersi in vantaggio alla prima sirena (28-19).

Poi dalla lunga distanza Zocca allo scadere dei 24 secondi e Tomcic riavvicinano subito l’Allianz sul -4, la partita é avvincente e ancora Zocca e Ambrosetti dalla lunga, più Ianuale in contropiede, danno il meno 1 (36-35). Campiello pareggia ma Bugatti risponde, ancora Ianuale dà il vantaggio con un 2+1 e Vicenza chiude avanti all’intervallo (45-46).

Brianza esce forte dagli spogliatoi e si porta a +6 dopo 5 minuti. I canestri da sotto di Campiello e Cucchiaro in contropiede, che trova i primi due punti della sua partita nell’ultimo minuto del quarto, rintuzzano lo svantaggio. Il volume della partita si alza, Brianza dalla battaglia dell’ultimo periodo ne esce sul +10 a 3 minuti dal termine. Vicenza non molla, Campiello si carica la squadra sulle spalle, ma Bertini la chiude da tre con i brianzoli che mettono in saccoccia la vittoria tirando il 68% da due.

Lissone Interni Brianza Casa Basket – Civitus Allianz Vicenza 84-77 (28-19, 17-27, 23-18, 16-13)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Fabio Bugatti 30 (7/8, 2/4), Alessandro Bertini 23 (5/9, 3/7), Matteo Galassi 12 (2/4, 2/6), Lanzi Tommaso 9 (2/2, 1/4), Luca Fabiani 4 (2/3, 0/0), Adam abba Adamu 2 (1/3, 0/0), Davide Todeschini 2 (1/1, 0/1), Davide Poser 2 (1/1, 0/2), Petar Jovanovic 0 (0/0, 0/0), Flavio Pirola 0 (0/0, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0), Giacomo Contestabile 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 28 3 + 25 (Alessandro Bertini 8) – Assist: 10 (Davide Todeschini 4)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Campiello 16 (5/10, 2/4), Dorde Tomcic 12 (3/5, 1/1), Luca Brambilla 11 (3/3, 1/5), Nicolo Ianuale 11 (3/6, 1/5), Andrea Ambrosetti 8 (1/1, 2/8), Andrea Zocca 7 (0/1, 2/3), Valerio Cucchiaro 6 (1/5, 1/5), Riccardo Bassi 6 (3/4, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/1), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Stefano Cernivani 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 36 13 + 23 (Andrea Campiello 8) – Assist: 23 (Valerio Cucchiaro 8)