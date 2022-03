Serie B: La Civitus Allianz Vicenza lotta e porta via i due punti da Bologna

La Civitus Allianz Vicenza torna da Bologna con una vittoria pesante in chiave play-off. Sul difficile campo degli emiliani, la squadra di Ciocca vince un’autentica battaglia 77-84, riuscendo a scavare il gap decisivo solo nell’ultimo quarto. Si tratta della sesta vittoria esterna della stagione dei biancorossi in questa stagione. Top scorer un mastodontico Petracca, da 17 punti con 4/6 dalla lunga distanza; ma oggi i punti sono stati veramente ben ripartiti tra i biancorossi, con tutto il quintetto e Sebastianelli capaci di andare in doppia cifra. La vittoria riproietta Vicenza sopra a Desio, sconfitta a Cremona, e permette di avvicinare la difficile sfida contro Bergamo con la consapevolezza di saper soffrire.

In quintetto, Ciocca sceglie di partire con Piccone al posto di Chiti, contrariamente a quanto fatto nelle settimane passate. Nel capoluogo emiliano il match non è dei più semplici ma Vicenza lo approccia con grande autorità. Dopo poco più di un minuto, Petracca concretizza un assist di Bastone con una tripla e consegna il 7-0 con cui la Civitus Allianz inizia il match. Prontissima la risposta dei padroni di casa: Crow, Guerri e Galassi piazzano subito un 9-0 con cui Bologna trova il primo vantaggio della partita. La sfida è intensa e le due squadre si rispondono punto a punto, con giocate offensive di gran livello da entrambe le parti: tra queste si segnalano, per Vicenza, un jumper dal mid-range di Bastone e una rovesciata di Digno, che aggiunge pure una stoppata fantastica ai danni di Galassi; per Bologna sono fondamentali i canestri di Graziani (24 alla fine), che sospingono la squadra di Lunghini sul +4 (18-14), costringendo Ciocca al primo timeout. La squadra di casa ha anche la chance di andare a +6, ma i ferri dicono di no più volte agli emiliani. Vicenza controbatte con uno scatenato Mazzucchelli e un jumper di Cecchetti; nel mezzo, una tripla di Galassi. Primo tempo pari a 23.

Una splendida rubata di Chiti in avvio di secondo quarto riporta avanti Vicenza, ma il match resta in grande equilibrio: Bologna spreca qualcosa ai liberi con Felici e non scappa, sicché i biancorossi riescono ad approfittarne e, con un altro parziale di 7-0, tornano avanti dopo poco più di 4′, costringendo Lunghini al timeout sul 28-34. Dalla pausa Vicenza trova il massimo vantaggio con un jumper di Piccone: +8. Graziani risponde con una tripla e il match si scalda: proprio Graziani commette un fallo duro ai danni di Piccone, che va a muso duro dall’avversario. Dall’altra parte, gli arbitri comminano un sospetto antisportivo a Sebastianelli e Bologna ne approfitta per impattare a quota 36. Vicenza trova importanti giocate da Cecchetti per rimanere in scia, ma una tripla di Resca consente a Bologna di tornare avanti, 41-39. La squadra di casa eguaglia di nuovo il massimo vantaggio sul +4, ma nel finale di frazione incassa una bomba di Mazzucchelli che vale il 43-42 con cui si va all’intervallo.

Inizio di ripresa con attacchi bloccati: ci pensa Cecchetti a rompere gli indugi, recuperando un rimbalzo offensivo e convertendo due punti che valgono il vantaggio berico. Vicenza in questa fase perde qualche pallone di troppo e Bologna, nonostante tre minuti di totale anemia offensiva, trova il cesto del nuovo vantaggio con Graziani; quindi attenta alla fuga, con un canestro e fallo di Crow per il +4. La Civitus si trova quindi in bonus dopo nemmeno 4′ nel terzo e va in sofferenza: una schiacciata di Beretta permette ai padroni di casa di allungare a +6, massimo vantaggio. Ma proprio quando Bologna sembra poter girare la partita a suo favore, Vicenza infila un parziale di 9-1 con cui torna avanti: grandi giocate offensive di Cecchetti e Bastone, unite alle conclusioni dalla distanza di Sebastianelli e Mazzucchelli (la seconda da due punti, perché il play pesta la linea), valgono il 51-53 che costringe Lunghini al primo timeout della ripresa. Bologna sbraca un po’, priva di Graziani, limitato dai falli. Per sbloccare la squadra di casa serve che s’inneschi un vivace Resca, che prima segna da tre, quindi fornisce a Felici l’assist per il 56-55. Match sempre tesissimo: Chiti controsorpassa, quindi ruba in difesa e innesca un’azione che porta Cecchetti in lunetta per due liberi. Galassi impatta di nuovo a 59, ma praticamente sulla sirena Piccone realizza la tripla del 59-62 con cui si va all’ultimo riposo, tra le proteste della squadra di casa a causa di un infortunio di Resca, costretto ad uscire in barella.

I primi dell’ultimo quarto scorrono senza particolari sussulti: solo Felici trova il fondo della retina in avvio. Bologna, frastornata dall’infortunio di uno dei suoi migliori giocatori fino a quel momento, sparacchia dalla lunga distanza e allora Vicenza torna a +5 con un gioco da tre punti di Petracca, che manifesta la sua grinta con un urlo bellicoso. Lo stesso numero 14 piazza una tripla, un attimo dopo, che costringe Lunghini al timeout sul 63-71. Gueye sfoga il suo nervosismo scagliando il pallone in tribuna con un calcio e meritandosi un fallo tecnico, non convertito da Mazzucchelli (oggi in serata no dalla lunetta, ma all-around in campo con 3 rubate e 7 rimbalzi). Petracca è scatenato: lotta su ogni pallone e infila la tripla del +10 vicentino (64-74) con 4′ da giocare. Bologna si gioca il tutto per tutto: Gueye e una schiacciata di Graziani valgono il -6, ma un caldissimo Sebastianelli piazza una bomba dall’angolo che vale un pezzo di partita. Poco dopo arriva anche la quarta tripla di Petracca: +11 vicentino, 70-81. Bologna alza tantissimo la pressione, recupera qualche punticino ma non basta. Graziani esce per falli sull’ultimo possesso e Bastone in lunetta sigilla il successo per 77-84, due punti fondamentali per la corsa play-off.

Una vittoria fondamentale quella di Vicenza, la dodicesima del campionato, in cui i biancorossi sono stati capaci di violare i parquet avversari per ben sei volte. La volata play-off inizia nel modo giusto, ora però per la Civitus Allianz servirà massima attenzione: sabato sera arriva in via Goldoni la temibile Bergamo, per uno scontro diretto fondamentale in chiave play-off. Gli orobici all’andata vennero battuti da Vicenza in una delle migliori partite dei ragazzi di Ciocca finora: arriveranno in cerca di riscatto nel match di sabato sera.

Bologna Basket 2016 - Civitus Allianz Vicenza 77-84 (23-23, 20-19, 16-20, 18-22)

Bologna Basket 2016: Andrea Graziani 24 (4/6, 3/5), Matteo Galassi 12 (3/7, 2/6), Andrea Resca 9 (0/3, 3/4), Nicholas Crow 8 (2/4, 1/6), Tommaso Felici 8 (3/3, 0/0), Lorenzo Guerri 7 (2/2, 1/2), Eugenio Beretta 7 (3/7, 0/0), Ousmane Gueye 2 (1/1, 0/5), Filippo Rossi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Eugenio Beretta 10) - Assist: 15 (Andrea Graziani 6)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Petracca 17 (2/6, 4/6), Andrea Mazzucchelli 14 (2/2, 3/4), Alessandro Cecchetti 13 (5/11, 0/1), Nicola Bastone 11 (4/7, 0/1), Fabrizio Piccone 10 (1/2, 2/5), Fabio Sebastianelli 10 (1/1, 2/4), Raphael Chiti 7 (3/5, 0/5), Luca Digno 2 (1/2, 0/1), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Andrea Mazzucchelli, Raphael Chiti 7) - Assist: 17 (Andrea Petracca 5)