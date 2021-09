Basket Supercoppa: Vicenza domina e batte Padova, 67-56

Il sedicesimo derby tra Vicenza e Padova finisce con un successo biancorosso, il quarto consecutivo e quello decisivo per rimettere in totale parità il computo delle sfide tra berici e patavini (ora un perfetto 8-8). La vittoria della Civitus Allianz, ottenuta per 67-56, permette di conquistare il passaggio alla finale del girone di Supercoppa: ora, Vicenza aspetta Cividale del Friuli, domenica 19 settembre alle 18, per la sfida decisiva per staccare il pass per le Final Eight di Lignano Sabbiadoro.

Determinante nella vittoria dei biancorossi il predominio notevole a rimbalzo (54-34). Top scorer Cecchetti con 21 punti, doppia cifra anche per Mazzucchelli con 12 e Piccoli con 10.



TABELLINO - ALLIANZ VICENZA-VIRTUS PADOVA, 67-56

Parziali: 20-8, 13-23 (33-31); 16-11 (49-42), 18-14

VICENZA: Mazzucchelli 12 (2/7, 1/5), Piccone 7 (1/5, 1/4), Petracca 2 (0/6, 0/2), Cecchetti 21 (9/15), Chiti 5 (2/5, 1/4); Bastone 6 (2/7, 0/1), Sebastianelli 4 (2/3), Piccoli 10 (5/12, 0/2); Owens, Rigon, Basso e Massignan NE. All. Ciocca



: De Nicolao 4 (1/6, 0/3), Ferrari 9 (4/11, 0/2), Lusvarghi 8 (4/6), Bocconcelli 9 (3/12, 1/6), Marangon; Pellicano 4 (2/11, 0/3), Cecchinato 3 (1/2, 1/1), Schiavon 16 (7/12, 2/7), Balducci (0/3, 0/1), Lovisotto 3 (1/10, 1/6); Zanetti e Bedin NE. All. De Nicolao R.: 23/60 al tiro, 3/19 da tre, 18/23 ai liberi. Rimbalzi 54 (Petracca 10): 46 dif. + 8 off. Assist 13 (Mazzucchelli 5), palle rubate 3 (tre giocatori), palle perse 14 (Sebastianelli e Piccoli 4). Falli 17.: 23/73 al tiro, 5/29 da tre, 5/5 ai liberi. Rimbalzi 34 (Ferrari 12): 31 dif. + 3 off. Assist 12 (De Nicolao 5), palle rubate 8 (De Nicolao 3), palle perse 7 (Pellicano e Ferrari 2). Falli 22.