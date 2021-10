Basket, serie B: Civitus Allianz Vicenza si è presentata anche alla città

A due giorni dall'inizio di campionato di serie B (domenica 3 ottobre ore 18 la prima partita in casa) la Civitus Allianz Vicenza si è presentata alla città in piazza dei Signori e con una conferenza stampa in sala stucchi di Palazzo Trissino, il municipio della città del Palladio.

Ad accogliere il coach Cesare Ciocca e naturalmente il presidente Gaetano Stella con diretore generale Renzo Stella, l'assessore allo sport ovvero il vicesindaco Matteo Celebron. Al tavolo dei relatori anche i due sponsor più imporntati per il main Civitus Allianz l'ad Alessandro Civitella e per il cosponsor Tramarossa l'ad Roberto Chemello.

«Il nostro in bocca al lupo va alla prima squadra della Pallacanestro Vicenza 2012 con l'auspicio che riesca a raggiungere i risultati sperati – ha dichiarato il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron – e portare, così, in alto i colori biancorossi. L'amministrazione comunale sta investendo molto nel Palasport, di recente con un nuovo impianto di luci a Led mentre per il prossimo anno con il rifacimento della pavimentazione. Il tutto a sostegno dello sport come veicolo di crescita e sviluppo individuale e sociale».