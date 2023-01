Basket, serie A2: Velcofin Interlocks Vicenza in trasferta a Broni con due nuove giocatrici

VelcoFin Interlocks Vicenza inizia l'anno 2023 con due trasferte: si va a giocare prima in provincia di Pavia, con Logiman Broni e poi a Trieste per la seconda di ritorno contro Futurosa. In mezzo, il 14 gennaio, la gara interna con Carugate. Da sottolineanre che Vicenza ha disputato l'ultima partita di A2 a Broni il 3 aprile 2016 e a Trieste addirittura il 10 ottobre 2013.

MOMENTO DECISIVO PER AS VICENZA

Questi tre incontri con squadre di centro classifica saranno importanti per capire che direzione potrà prendere il destino di Vicenza in un girone che finora la vede ultima con zero vittorie nonché principale candidata alla retrocessione diretta.

OBIETTIVO PLAYOUT, SE NON LA SALVEZZA DIRETTA

Negli ultimi due campionati con girone Nord a 14 squadre, bastarono 10 punti a Carugate nel 2020-2021 e 8 punti a Vicenza nel 2021-2022 per partecipare ai playout; 20 punti (Mantova nel 2020-2021 e Carugate nel 2021-2022) per salvarsi direttamente.

Con 14 gare ancora da disputare, l'obbiettivo playout è ancora possibile, la salvezza diretta forse no, data la forza di molte squadre del girone, ma in ogni caso sarà interessante vedere come andrà a finire.



LA SITUAZIONE DEI ROSTER DOPO IL MERCATO INVERNALE

I giorni scorsi hanno visto molti arrivi e partenze nei roster delle squadre del campionato di A2 femminile e questo ha riguardato anche Logiman e VelcoFin, le protagoniste della gara di domenica 8 gennaio 2023 al “Gianni Brera” di Broni alle 18.

QUI LOGIMAN BRONI

La formazione di coach Michael Magagnoli si è separata consensualmente da una Viviana Giordano poco a suo agio e ha ingaggiato Giulia Sorrentino, proveniente da Vigarano, dove viaggiava alla ragguardevole media di 13,75 punti a partita. Oltre a lei, nello starting-five di Logiman c’è anche un’altra giocatrice da oltre 13 punti per gara, la guardia Giulia Manzotti, in A1 con Faenza la scorsa stagione. Le altre presenze fisse sono Ada De Pasquale, guardia con grande esperienza in categoria, il centro svedese Amanda Kantzy, pure lei ex di Faenza e Lucrezia Coser, ala di buona potenza fisica con trascorsi ad Alpo e Vigarano. A disposizione anche Claudia Colli, con Broni dopo 5 stagioni a Castelnuovo Scrivia e l’ala grande Valentina Grassia, proveniente da Carugate. Logiman occupa il sesto posto in classifica e dopo un ottimo inizio di stagione ha dovuto scontare un calo di rendimento ad inizio dicembre, coinciso con la sconfitta interna da Alperia Bolzano e quella esterna di Mantova, anche se per coach Magagnoli i problemi adesso sembrano essere alle spalle. Broni non ha nessuna vittoria contro le squadre che la precedono in classifica ma -escludendo Alperia- si è sempre imposta su tutte le altre e costituisce per Vicenza un ostacolo molto difficile da superare.

QUI VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA

Di VelcoFin Interlocks si è detto molto in settimana a causa dei movimenti di mercato effettuati alla scopo di rinforzare il roster di coach Silvestrucci. Gli arrivi di Viviana Giordano da Broni e Sofia Roma dalla Svezia, un play e un centro di ruolo, dovrebbero sistemare l’assetto di squadra con beneficio dei terminali offensivi (Sara Vujacic ed Elena Sasso in primis) che potranno avere migliori rifornimenti per il tiro da fuori e delle interne (Vanessa Sturma ed Elena Castello) che potranno spostarsi secondo le esigenze nelle posizioni a loro più consone di ala, piccola o grande che sia.

Con Giordano in regia e Roma a rimbalzo dovrebbero essere agevolate sia Giorgia Amatori, che nel ruolo di play/guardia mancina saprà esprimere al meglio le sue doti, sia le altre guardie vicentine, già buone nei compiti di interdizione difensiva e che potrebbero diventare più incisive in contropiede e in transizione. Le due nuove arrivate hanno chiaramente dichiarato di essere venute a Vicenza per contribuire al tentativo di mantenere la categoria e nonostante la indisponibilità delle infortunate Vanessa Sturma e Gaia Reschiglian la trasferta di Broni dovrebbe segnare l’inizio di un nuovo corso in casa VelcoFin Interlocks. Questo è quanto si augurano presidenza e staff di AS Vicenza, che tanto si sono dati da fare per trovare le contromisure adeguate alle situazione.



La partita Logiman Broni-VelcoFin Interlocks Vicenza si gioca domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18 al PalaVerde "Gianni Brera" di Broni (Pavia) con diretta streaming sul canale Youtube di Basket Broni. Arbitri dell'incontro Alex Oliver Di Mauro di Sasso Marconi (Bologna) e Matteo Moratti.di Reggio Emilia.