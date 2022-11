Basket, serie A2: Velcofin Interlocks Vicenza gioca bene per tre quarti di partita poi Alperia Bolzano ha il sopravvento (41-57)

Squadra in casa AS Vicenza

Ancora uno stop, il settimo consecutivo e il terzo sul legno del PalaConcato per ka Velcofin Interlocks Vicenza guidata da Marco Silvestrucci e Lidia Gorlin che contro la diretta concorrente Itas Alperia BC Bolzano regge per meno di tre quarti di gara per poi affondare sotto i colpi, nemmeno tanto forti, del centro polacco Aneta Kotnis e della ex Elena Vella.

Le lunghe di Vicenza, Vanessa Sturma ed Elena Castello, compiono molto lavoro sotto il proprio canestro ma non incidono in fase offensiva, mentre le esterne rinunciano spesso all’attacco al ferro, cosa su cui invece non si tirano indietro Servillo &C, tra l’altro molto puntuali e attente sugli aiuti nella propria area.

In una partita segnata da percentuali realizzative assai basse, con difese molto chiuse nel pitturato e molta insistenza nel tiro al bersaglio dalla lunga distanza, due accelerazioni di Bolzano dopo il riposo lungo, la prima ricucita da Fede Monaco e compagne, la seconda decisiva, dopo un energico timeout di coach Roberto Sacchi, consentono alle ospiti di spostare definitivamente l’inerzia del gioco dalla loro parte.

Negli ultimi dieci minuti la gara si trascina verso un risultato ormai segnato e addirittura i segnali di vita da parte vicentina si fanno sempre piu? deboli fino al -16 finale, con l’ultima sirena che suona come una specie di liberazione da un incubo.

Sicuramente molto da dire da parte di un delusissimo coach Silvestrucci alle sue ragazze dopo la partita, anche se quello che si visto in campo sabato sera non lascia tanto sperare per il prossimo futuro, a meno di provvedimenti straordinari.

Lo stesso coach bolzanino Roberto Sacchi, alla seconda vittoria in trasferta, conferma che la sua squadra lotta per la salvezza in un campionato durissimo con quattro/cinque squadre molto piu? attrezzate delle altre e che i due punti guadagnati stasera sono come oro.

Tutta la telecronaca del match sul canale di AS Vicenza



I prossimi impegni prevedono per VelcoFin Interlocks la proibitiva - sulla carta - trasferta di Tortona contro BC Castelnuovo Scrivia e la gara interna con Alpo Basket, che puo? rappresentare la seconda occasione, contro una squadra di pari livello, per la prima vittoria stagionale dopo quella bruciata con BC Bolzano.

I prossimi giorni ci diranno di piu? sull’evoluzione dei fatti in casa vicentina.

TABELLINO - Velcofin Interlocks Vicenza - Alperia Basket Club Bolzano 41-57 (12-12; 24-23; 35-45)

AS VICENZA: S.Vujacic 7 (2/4, 1/5), V.Antonello 4 (0/2, 1/5), F.Monaco (cap) 8 (1/1, 2/6), A.Garzotto, A.Fontana 4 (2/2, 0/1), G.Amatori 4 (1/2 da 2), V.Sturma, E.Sasso 6 (0/1, 2/4), G.Reschiglian, E.Castello 4 (2/7, 0/1), A.Peserico 4 (2/7, 0/1). Allenatore Marco Silvestrucci.

Tiri da 2: 10/35 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 3/6 - Rimbalzi 44 8+36 (Sturma 11) - Assist 12 (Sturma 4) - Palle Recuperate 5 (Monaco 2) - Palle Perse 16 (Amatori 3)

BC BOLZANO: C.Logoh 4 (1/5, 0/1), D.M.Servillo 7 (1/1, 1/3), P.Chrysanthidou 7 (2/3, 0/2), A.Kotnis 16 (5/14, 2/3), S.Fall 1 (0/1, 0/2), E.Gualtieri, A.Delbalzo Gueye, G.Assentato 8 (0/4, 2/8), E.Vella 14 (3/8, 2/5), E.Azzi. Allenatore Roberto Sacchi

Tiri da 2: 12/38 - Tiri da 3: 7/26 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi 47 13+34 (Logoh 9) - Assist 10 (Logoh 2) - Palle Recuperate 8 (Kotnis 3) - Palle Perse 13 (Servillo 3)

ARBITRI: Sara Spina e Giada MainO

Sotto Veronica Antonello a canestro

La capitana Federica Monaco