Basket, serie A2: Velcofin InterLocks torna main sponsor di As Vicenza

L'AS Vicenza Basket Femminile ha comunicato con una nota che la società Velcofin InterLocks Srl di patron Franco Caneva è il nuovo main sponsor dei colori biancorossi per la stagione 2022 e 2023.

L'azienda che produce sisteni di interblocco per applicazioni industriali, aveva già sponsorizzato con il proprio marchio la società sportiva per un decennio dal 2010 al 2020.

«L'AS Vicenza, nella persona del suo presidente Gianfranco Dalla Chiara, del Consiglio Direttivo, dello staff tecnico e di tutte le giocatrici - è scritto nella nota -, sente il dovere di ringraziare il Sig. Franco Caneva con la certezza che il nuovo abbinamento darà frutti concreti e beneauguranti per la prima squadra e per il settore giovanile».

Nella nota viene annunciata anche la prima amichevole della stagione: sabato 10 settembre 2022 alle ore 18 e 30 al Palazzetto dello Sport di via Goldoni si gioca la prima amichevole: avversaria delle biancorosse di capitan Federica Monaco il Rhodigium Basket ASD Rovigo militante in serie B.

Sotto l'imprenditore vicentino Franco Caneva

Sotto una foto di 3 anni fa dell'attuale capitana Federica Monaco