Basket, serie A2 femminile: Velconfin Interlocks Vicenza vince a Bolzano anche contro Alperia (52-66)

Bella vittoria del sabato sera 25 febbraio 2023 per l'A.S. Vicenza che aggancia in classifica e supera l'Acciaierie Valbruna Bolzano, vincendo proprio sul campo dell'Alperia Basket Club Bolzano per 52-66: di nuovo ottima prova per le biancorosse guidate dai 18 punti di una Sara Vujacic in crescita. Per Bolzano i 19 punti dell’ex Velcofin Interlocks Elena Vella non bastano a evitare la sconfitta per le altoatesine.

Una partita che la squadra di coach Marco Silvestrucci coadiuvato da Rebellato, vince soprattutto con una difesa ferrea, e con accelerazioni travolgenti in attacco che potevano costare ancora più care alle padrone di casa. Velcofin Interlocks Vicenza ha mollato un po’ nell’ultimo quarto permettendo di fatto alle avversarie di Alperia di accorciare il passivo: alla fine un -14.

Questa vittoria, la prima in trasferta nel campionato 2022-2023, avvia la prima squadra di As Vicenza verso l’accesso ai playout. Una vittoria necessaria ma non ancora sufficiente alla salvezza che va costruita passo dopo passo.

Dopo la bellezza di quindici sconfitte consecutive Velcofin Interlocks Vicenza abbandona con la quarta mossa vincente l’ultimo posto in classifica, che passa ad Acciaierie Valbruna, sconfitta a Udin in modo rocambolesco. Ponzano vince un derby molto acceso con Podolife Treviso e mantiene il margine di due punti su Vicenza, che però nel mese di marzo dovrà affrontare nell'ordine Autosped Castelnuovo in casa, Alpo e SangA Milano in trasferta e Costa Masnaga ancora in casa. Un programma davvero niente male, anche se la “nuova” squadra di Marco Silvestrucci e Claudio Rebellato ha margini di progresso abbastanza evidenti e potrà far vedere i sorci verdi a chiunque.



TABELLINO - Alperia Basket Club Bolzano - Velcofin Interlocks Vicenza, 52 - 66 (10-18, 31-37, 38-56, 52-66)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Logoh* 6 (3/8 da 2), Delbalzo Gueye NE, Kotnis* 7 (2/6, 1/2), Servillo* 10 (2/5, 0/4), Chrysanthidou, Fall 6 (3/3, 0/1), Gualtieri, Assentato* 4 (1/6, 0/6), Vella* 19 (6/15, 1/5), Azzi NE, Mazzucco NE, Kob NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 17/44 - Tiri da 3: 2/21 - Tiri Liberi: 12/12 - Rimbalzi: 43 13+30 (Vella 12) - Assist: 2 (Logoh 1) - Palle Recuperate: 2 (Assentato 2) - Palle Perse: 15 (Vella 4)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Sasso 3 (0/1, 1/1), Garzotto NE, Castello 5 (2/5, 0/1), Fontana, Sturma* 2 (1/6 da 2), Roma* 6 (3/11 da 2), Peserico* 10 (5/9 da 2), Amatori 10 (4/7, 0/1), Vujacic* 18 (5/5, 2/5), Giordano* 12 (3/5, 2/4)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 23/49 - Tiri da 3: 5/12 - Tiri Liberi: 5/9 - Rimbalzi: 38 5+33 (Castello 8) - Assist: 15 (Roma 4) - Palle Recuperate: 8 (Amatori 2) - Palle Perse: 9 (Vujacic 4)

Arbitri: Di Franco M., Martinelli M.