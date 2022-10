Basket, serie A2 femminile: Velconfin Interlocks Vicenza torna sconfitta da Mantova (73-57)

VelcoFin Interlocks lascia il nuovo, bellissimo e accogliente Palazzetto “Marco Sguaitzer” di Mantova con molti interrogativi e davvero poche certezze sul futuro del campionato, dopo avere offerto una prestazione a tratti sconcertante soprattutto nell’imprecisione al tiro e nella cattiva gestione dei rimbalzi difensivi. Di fronte una squadra mantovana certamente forte ed esperta che però sabato sera 29 ottobre 2022 ha manifestato incertezze sul piano della concentrazione e della continuità di rendimento, come già accaduto nella gara interna contro Alperia Bolzano.

Per sua fortuna, contro una compagine dal rendimento come quello attuale di AS Vicenza non occorrono grandi sforzi per imporsi: a MantovAgricoltura bastano due quarti giocati a buon livello per indirizzare decisamente a proprio favore il risultato.

I numeri della gara lo stanno a dimostrare: +16 di punteggio e +32 di plus/minus a favore di Mantova nel primo quarto, in cui Vicenza tira con il 14.3% contro 55.6% e prende 3 rimbalzi contro 12; -4 punteggio e -8 plus/minus per Mantova nel secondo, in cui Vicenza tira con il 37.5% contro 38.5% e fa 8-14 a rimbalzo; a campi invertiti riparte Mantova alla grande (+12 il terzo parziale, con un break 10-0 iniziale e vantaggio massimo di 26 punti (52-28° a 3’43”), tirando 53.3% contro 35.7% e vincendo a rimbalzo 10-6; infine, +8 di parziale per Vicenza in ultima frazione di gioco, vinta nei 5 minuti finali partendo da -29 (71-42 a 4’30”) quando coach Stefano Purrone mette in campo anche le giovani del 2006 e capitan Monaco e Gaia Reschiglian (0 punti ma 18 di plus/minus) ridanno aria ad un attacco vicentino asfittico. Nel complesso, netto dominio delle padrone di case al tiro (40% contro 30%) e a rimbalzo (48 a 27) mentre le ben 28 palle perse da Mantova contro le 20 delle ospiti testimoniano quanto detto sopra, cioè che Mantova a tratti ha giocato in calo di concentrazione, in relazione forse al punteggio della gara.

Le 48 perse in totale dalle due squadre confermano quanto visto in campo, cioè un gioco spesso approssimativo e frettoloso da entrambe le parti con momenti non certo esaltanti per il pubblico, stasera presente in buon numero. Sul piano individuale, per Mantova bene Agnese Bevolo in graduale recupero, Marida Orazzo (12/13 ai liberi) sempre presente sulle seconde opportunità e la coppia di centri Llorente/Labanca (grande presenza fisica); in casa vicentina da segnalare il cuore di una irriducibile Fede Monaco, il dinamismo della già citata Gaia Reschiglian e la mani calde (o forse è meglio dire non fredde) di Elena Sasso e Sara Vujacic, che sono buoni terminali offensivi ma ancora avulse dal gioco di squadra (ammesso che Vicenza in questo momento di difficoltà tecnico/tattica ne abbia uno). Proprio una situazione delicata per VelcoFin Interlocks e il calendario (e la qualità del girone) non concedono tregua.

Tra una settimana arriva a Vicenza la capolista SangA Milano, ostacolo che in questo momento appare improbo per la squadra di Silvestrucci ma ottimo banco di prova per vedere se il lavoro continuo in palestra avrà saputo portare gli attesi miglioramenti nella condizione di capitan Monaco e compagne.

TABELLINO - San Giorgio MantovAgricoltura - Velcofin Interlocks Vicenza 73-57 (22-6; 36-24; 61-37)

MANTOVA: V.Dell'Olio ne, F. Llorente (cap) 12 (5/8 da 2), G.Togliani 4 (1/2 da 3), C.Petronio 7 (2/3, 1/1), A.Bevolo 14 (1/4, 4/7), I.Bernardoni 5 (0/2 da 2), M.Ndiaye 3 (0/2, 1/3), S.Bottazzi 5 (1/2 da 3), C.Truzzi, M.Labanca 9 (2/5, 1/2), M.Orazzo 14 (1/4, 0/2), E.Silocchi. Allenatore Stefano Purrone?Tiri da 2: 11/28 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri liberi: 24/32 - Rimbalzi: 48 11+37 (Llorente 9) - Assist: 13 (Llorente 5) - Palle recuperate: 11 (Bernardoni 3) - Palle Perse: 28 (Togliani 5)

VICENZA: S.Vujacic 9 (0/2, 3/6), V.Antonello 3 (0/1, 1/4), F.Monaco ((cap) 12 (2/2, 1/5), A.Garzotto ne, A.Fontana 4 (2/4 da 2), G.Amatori 1 (0/3, 0/1), V.Sturma 8 (3/9 da 2), E.Sasso 10 (2/5, 2/6), G.Reschiglian, E.Castello 6 (2/8 da 2), A.Peserico 4 (1/3, 0/1).Allenatore: Marco Silvestrucci ?Tiri da 2: 12/40 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri liberi: 12/17 - Rimbalzi: 27 7+20 (Sturma 7) - Assist: 8 (Monaco 2) - Palle recuperate: 13 (Vujacic 2) - Palle perse: 20 (Monaco 4) – Uscite per falli: V.Sturma e A. Peserico

Arbitri: Riccardo Giudici e Dario Quadrelli.