Basket, serie A2 femminile: Velconfin Interlocks Vicenza ospita sabato sera Basket Carugate

Settimana di allenamenti ad alta intensita? per le ragazze di Velcofin Interlocks Vicenza agli ordini di Marco Silvestrucci, che contro Basket Carugate potra? finalmente schierare una formazione al completo anche se alcuni elementi come la capitana Vanessa Sturma e le giovani guardie Veronica Antonello e Gaia Reschiglian, non potranno essere al 100% della condizione.

Le buone cose viste domenica scorsa a Broni lasciano ben sperare per questo confronto interno e intanto le nuove arrivate Viviana Giordano e Sofia Roma hanno potuto familiarizzare meglio con le compagne.

Carugate non ha forse la solidita? e la freddezza di Logiman ma rimane comunque una avversaria temibile, a maggior ragione con il recente inserimento di Christine Anne Morra, ala grande canadese con passaporto italiano proveniente da Brixia Basket di A1, con cui in stagione e? stata a referto solo due volte. Il suo bottino nelle prime due partite giocate con Carugate parla di 50 punti (33 contro Alpo -record stagionale- e 17 contro Costa Masnaga) a testimonianza della sua forza in attacco. Il resto del quintetto base consueto di coach Alberto Colombo e? costituito dalla play e capitana Francesca Diotti (all'andata, 23 punti contro Vicenza), dal centro croato Iga Belosevic, dall'altra ala Martina Baiardo e dalla guardia Ilaria Nespoli. Pronte a entrare dalla panchina Sara Usuelli e Francesca Cassani.

Basket Carugate ha sempre perso, anche di parecchio, contro le squadre al comando della classifica, ma vanta vittorie contro Vicenza e Ponzano in casa e vittorie ancor piu? preziose contro Trieste, Alperia Bolzano e Alpo in trasferta che le consentono di occupare la ottava posizione in classifica con 10 punti. Unico vero infortunio stagionale, la incerta partita a Bolzano contro le Sisters, che pero? appartiene ad un periodo ormai dimenticato.

Per Vicenza, vincere questa gara interna contro un'avversaria tutto sommato piu? abbordabile di altre e? fondamentale per mantenere vive le speranze di acciuffare i playout e per verificare l'impatto positivo dell'innesto delle nuove giocatrici.

Si gioca sabato 14 gennaio 2023 alle ore 18 e 30 sul parquet del PalaConcato di Vicenza. Gli arbitri sono Marco Zuccolo di Pordenone e Marco Di Schiano Zenise di Trieste.