Basket, serie A2 femminile: Velcofin Interlocks Vicenza perde per un canestro ad Alpo (76-74)

Vittoria con brivido per le padrone di casa di Alpo che con due tiri liberi di Anna Turel a 9 secondi dalla fine riacciuffano una gara che Vicenza con uno strepitoso rush finale stava quasi per vincere: Sofia Roma, inarrestabile negli ultimi 10 minuti, non mette dentro da sotto la palla del possibile 74-76 a 15 secondi dalla fine su assist di Vanessa Sturma e ancora la sua ribattuta a canestro per il 76-76 sul tiro di Alice Peserico arriva appena dopo la sirena di fine gara.

Uno strepitoso ultimo quarto di VelcoFin Interlocks non vale quindi a ribaltare l'esito di una partita che Alpo ha meritato di vincere dopo aver condotto in testa per lunghi tratti con un vantaggio massimo di 17 punti all’inizio del secondo tempo.

Le due squadre venete sono in un momento di grazia e pur perseguendo obbiettivi diversi, nel finale di stagione si presentano come un ostacolo preoccupante per le prossime avversarie. Ai fini della classifica, la vittoria di stasera lancia Alpo Basket in zona playoff, mentre un’altra pesante sconfitta di Acciaierie Valbruna Bolzano a Ponzano lascia inalterata la situazione in coda.

Prossimo incontro il recupero contro SangA di mercoledì 22 marzo a Milano; poi la partita casalinga con Costa Masnaga di domenica 26 marzo 2023.



TABELLINO - Ecodent Alpo - Velcofin Interlocks Vicenza 76 - 74 (18-14, 44-28, 59-45, 76-74)

ECODENT ALPO: Marinkovic* 10 (4/5, 0/3), Turel* 17 (4/6, 1/3), Rosignoli 5 (1/2, 1/2), Diene*, Moriconi* 13 (2/4, 3/8), Soglia 15 (6/7 da 2), Furlani NE, Vitari 2 (1/1 da 2), Mancinelli* 8 (2/5, 0/1), Pastore 6 (3/5 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 23/38 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 33 5+28 (Soglia 11) - Assist: 15 (Mancinelli 6) - Palle Recuperate: 4 (Marinkovic 1) - Palle Perse: 16 (Mancinelli 6) - Cinque Falli: Mancinelli

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Sasso 6 (1/4, 1/2), Garzotto NE, Castello 9 (3/5, 0/1), Fontana, Sturma* 4 (2/4 da 2), Roma* 18 (7/10, 0/1), Peserico* 4 (2/6 da 2), Amatori 3 (1/4, 0/1), Vujacic* 20 (5/6, 2/6), Giordano* 10 (2/8, 1/4)

Allenatore: Silvestrucci M.



Tiri da 2: 23/47 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 16/24 - Rimbalzi: 33 10+23 (Vujacic 9) - Assist: 14 (Giordano 6) - Palle Recuperate: 5 (Sturma 2) - Palle Perse: 13 (Squadra 3) - Cinque Falli: Amatori