Basket, serie A2 femminile: Velcofin Interlocks Vicenza in netta crescita fa paura alla capolista Sanga Milano che vince per soli 4 punti

Al Palasport Comunale "Antonio Concato" avviene quello che i crudi numeri del campionato non lasciavano minimamente presagire, ma che sotto sotto i sostenitori vicentini speravano e che capitan Federica Monaco aveva fatto intendere nelle dichiarazioni prepartita.

Le biancorosse di casa della Velcofin Interlocks As Vicenza sfoderano finalmente una prestazione all’altezza della tradizione delle sfide Milano-Vicenza e tengono indietro (e per lunghi tratti di gara bene indietro) Stefania Guarneri e compagne de Il Ponte Casa d'aste Sanga Milano che solo nei minuti finali prima riagganciano e poi superano sul filo di lana la formazione di casa guidata da coach Marco Silvestrucci.

Difesa metodicamente aggressiva, grande chiusura degli spazi sotto il proprio canestro, buona circolazione di palla in attacco con percentuali di tiro da oltre l’arco elevate, sono gli ingredienti che consentono a Vicenza di comandare la gare per oltre 30 minuti.

COACH PINOTTI (MILANO): "DIFFICILE CON LA DIFESA DI VICENZA"

Coach Pinotti a fine gara riconosce i meriti delle vicentine che hanno impegnato ben oltre le attese la sua squadra: «Non abbiamo affatto giocato una brutta partita, ma senza poter trovare i consueti spazi di manovra in attacco. Ottime la difesa in raddoppio di Vicenza sulla lunghissima Van Der Keijl e le chiusure sulle mie esterne, devo ringraziare Benedetta Bonomi (3 triple) e Susanna Toffali (inarrestabile negli ultimi attacchi al ferro) che hanno risolto solo nel finale una situazione molto ingarbugliata. Ho dovuto far ricorso ad un quintetto basso ma molto energico (con Guarneri & Novati) per riprendere l’inerzia della gara».

COACH SILVESTRUCCI: "ERRORI INGENUI CI SONO COSTATI CARI"

Ovviamente molto meno contento coach Silvestrucci: «Nonostante tutto quello che si è visto, alla fine la partita l’abbiamo persa noi, qualche ingenuità di troppo e qualche episodio sfortunato ci sono stati fatali… Ma il lavoro in palestra sta pagando e sono fiducioso per la prosecuzione del campionato».

Da segnalare la buona prestazione delle esterne vicentine, che finalmente si sono cercate e trovate con continuità; ma soprattutto la “rinascita” di Vanessa Sturma, che ha giocato (bene) come centro aggiunto a Elena Castello. La quale centro non è, ma deve fare di necessità virtù. Domenica 6 novembre 2022 le due lunghe vicentine sono state i pilastri a sostegno della squadra contro un “pacchetto di mischia” avversario nettamente più pesante. Vedremo, già a partire dalla trasferta di sabato prossimo a Ponzano, se Vicenza saprà confermare quanto di buono fatto vedere stasera contro la capolista.

TABELLINO - Velcofin Interlocks Vicenza - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 66-70 (17-14; 40-29; 53-46)?

VICENZA: S.Vujacic 12 (1/6, 3/6), V.Antonello 11 (3/7, 1/5), F.Monaco (cap) ne, A.Garzotto ne, A.Fontana 5 (1/2, 1/2), G.Amatori 7 (3/3, 0/1), V.Sturma 6 (2/5 da 2), E.Sasso 10 (0/2, 3/3), G.Reschiglian ne, E.Castello 4 (2/8 da 2), A.Peserico 11 (4/9, 0/1). Allenatore Marco Silvestrucci Tiri da 2: 16/42 - Tiri da 3: 8/18 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi 36 (8+28, Vujacic 7) - Assist 13 (Vujacic 3) - Palle Recuperate 9 (Antonello 3) - Palle Perse: 15 (Fontana 4)

MILANO: S.Toffali 14 (5/6, 1/4), P.Novati 2 (1/4 da 2), S.Guarneri (cap) 14 (5/6 da 2), A.Beretta 5 (1/3, 1/4), E.Penz 6 (2/6 da 2), A.Thiam NE, R.Van Der Keijl 12 (4/11 da 2), B.Bonomi 10 (0/2, 3/7), M.Hatch, T.Madonna 7 (1/2, 1/4). Allenatore: Ugo Franz Pinotti.

Tiri da 2: 19/40 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 14/23 - Rimbalzi: 41 (11+30,Van Der Keijl 13) - Assist 15 (Madonna 5) - Palle Recuperate 6 (Novati 2) - Palle Perse: 13 (Novati 4)?

ARBITRI: Marco Zuccolo e Marco Schiano Di Zenise

