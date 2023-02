Basket, serie A2 femminile: Velcofin Interlocks Vicenza batte Ponzano (57-51) e si porta a tre vittorie di fila

Nel posticipo del girone Nord di pallacanestro di serie A2 femminile, continua il momento magico della Velcofin Interlocks Vicenza che batte 57-51 la Posaclima Ponzano, portando a tre le vittorie in questo campionato tutte di seguito.

Le vicentine di coach Silvestrucci e Rebellato sono state protagoniste domenica sera 19 febbraio 2023 di una grande partita al palasport Antonio Concato di Vicenza. Un risultato che significa tantissimo in ottica classifica: le biancorosse si portano a -2 proprio da Ponzano e da Bolzano, che a loro volta sono a quota otto punti in graduatoria.

Per Ponzano, l'unico aspetto positivo è aver protetto il +12 di differenza canestri, decisivo in caso di arrivo pari a due nel rush finale di campionato.

La vittoria di Vicenza porta l'impronta della slovena Sara Vujacic, che al ritorno dopo il break delle Nazionali realizza 20 punti; per Ponzano 13 di Bianchi dalla panchina ma biancoverdi meno costanti rispetto alle avversarie sui 40' di gioco complici anche le brutte percentuali dal campo (27%).

Però la Velcofin Interlocks Vicenza è solo a circa metà del compito per evitare la retrocessione diretta. A conti fatti, mancano ancora almeno 6 punti per acciuffare uno dei posti ai playout e il calendario dei prossimi impegni è quanto mai arduo, a cominciare dalla trasferta di sabato 25 febbraio 2023 a Bolzano contro Alperia Basket Club di coach Roberto Sacchi.

Intanto però il segnale che VelcoFin sta lanciando chiarissimo a tutte le altre squadre del girone è quello di non sottovalutare la "rinascita" del team biancorosso, che per provare a salvarsi ha assolutamente bisogno di qualche "scalpo" di prestigio da appendere alla cintura.

TABELLINO - Velcofin Interlocks Vicenza - Posaclima Ponzano 57 - 51 (12-9, 25-19, 40-31, 57-51)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cerise NE, Sasso 2 (1/2 da 2), Garzotto NE, Castello 2 (1/5, 0/1), Fontana, Sturma* 2 (1/4, 0/1), Roma* 9 (3/11, 1/1), Peserico* 4 (2/4, 0/1), Reschiglian NE, Amatori 11 (4/6, 0/1), Vujacic* 20 (2/8, 4/6), Giordano* 7 (2/5, 0/4)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 16/47 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 44 10+34 (Roma 11) - Assist: 15 (Fontana 3) - Palle Recuperate: 10 (Giordano 3) - Palle Perse: 15 (Roma 4)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi 13 (0/1, 2/5), Tivenius* 2 (0/3, 0/1), Mioni*, Iuliano* 12 (3/8, 2/3), Rosar NE, Gobbo 2 (1/5, 0/1), Favaretto 4 (2/3, 0/1), Varaldi, Valli 2 (1/3, 0/1), Pellegrini* 6 (1/6, 1/7), Pertile* 10 (3/10, 1/2)

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 11/39 - Tiri da 3: 6/22 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 46 13+33 (Tivenius 10) - Assist: 4 (Tivenius 1) - Palle Recuperate: 7 (Iuliano 2) - Palle Perse: 20 (Bianchi 4)

Arbitri: Vittori M., Giardini F.

A2 Femminile – Girone Nord - Sesta giornata di ritorno

RISULTATI

Autosped Castelnuovo Scrivia - San Giorgio MantovAgricoltura 73 - 52

Acciaierie Valbruna Bolzano - Futurosa #Forna Basket Trieste 61 - 66

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Logiman Broni 62 - 51

Podolife Treviso - Limonta Costa Masnaga 63 - 69

Ecodent Alpo - Alperia Basket Club Bolzano 75 - 55

Dimensione Bagno Carugate - WomenAPU Delser Crich Udine 66 - 63

Velcofin Interlocks Vicenza - Posaclima Ponzano 57 - 51

CLASSIFICA

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano* 34

Autosped Castelnuovo Scrivia 34

Limonta Costa Masnaga 32

WomenAPU Delser Crich Udine 28

Logiman Broni 20

Podolife Treviso 18

Dimensione Bagno Carugate 18

San Giorgio MantovAgricoltura 16

Alperia Basket Club Bolzano 14

Futurosa #Forna Basket Trieste 14

Ecodent Alpo 14

Posaclima Ponzano 8

Acciaierie Valbruna Bolzano 8

Velcofin Interlocks Vicenza* 6

*una partita in meno