Basket, serie A2 femminile: VelcoFin Interlocks approda ai playout nonostante la sconfitta con Podolife Treviso

VelcoFin Interlocks Vicenza esce sconfitta anche dalla palestra Pascale di Treviso, ma la concomitante netta vittoria di Alperia Bolzano nel derby altoatesino rende il risultato ininfluente ai fini delle posizioni in fondo alla classifica, per cui Vicenza ottiene la certezza matematica dei playout, in cui entrerà da ultima e con lo svantaggio del campo.

Podolife Treviso di converso si garantisce l'accesso ai playoffs al pari di Broni e sarà l'ultima convulsa giornata del girone di ritorno a decretare quali saranno le ultime due compagini ammesse alla fase finale della promozione e le prime tre del girone di retrocessione. Sono ben cinque le squadre coinvolte e cioè Carugate, Mantova,Trieste, Alperia Bolzano e Ponzano.

PROSSIMA PARTITA VICENZA-BRONI

Il prossimo confronto interno di VelcoFin con Logiman Broni (sabato 15 aprile 2023, ore 20 e 30) avrà quindi poca importanza per la squadra dei coach Silvestrucci e Rebellato la cui classifica non può più cambiare, anche se sarà un ottima occasione di preparazione ai prossimi impegni. Non così per Broni, in lotta con Treviso e Alpo per la conquista della quinta posizione del ranking, che arriverà al PalaConcato vicentino per cercare due punti preziosi.

Per il match di mercoledì sera da segnalare che la "vicentina" Sara Vujacic con la quinta prestazione da 20 punti e oltre su 22 gare disputate in stagione raggiunge Angelina Turmel a quota 288 nella classifica marcatori del girone Nord, con una media di 13.09 ppg

TABELLINO - Podolife NP Treviso - VelcoFin Interlocks Vicenza 82-70 (22-14; 44-31; 65-45)

TREVISO: C.Zagni 15 (3/4,2/4), S.Vespignani 3 (1/5 da 2), V.Diodati (cap) 2 (0/2,0/2), M. El Habbab 4 (2/5,0/1), C.Amabiglia 6 (0/1,2/3), A.Egwho 18 (6/8,0/1), M.Rosset 14 (3/7,1/3), A.Gini 10 (2/3,2/2), E.Ramò 10 (2/3,2/2), M.Sponchiado, M.Volpato ne. Allenatore Francesco Iurlaro

Tiri da 2 19/38 - Tiri da 3 9/18 - Tiri Liberi 17/20 – Rimbalzi 38 (8+30, El Habbab 8) - Assist 24 (Vespignani 7) - Palle Recuperate 6 (Vespignani 2) - Palle Perse 20 (Diodati 5)

VICENZA: E.Sasso (0/1,0/1), A.Garzotto ne, E.Castello 8 (1/1,2/4), A.Fontana (4/6 da 2, V.Sturma (cap) 1 (0/4 da 2), S.Roma 15 (5/10,1/3), A.Peserico 10 (2/7,2/4), G.Amatori 4 (1/5 da 2), S.Vujacic 22 (4/7,4/7), V.Giordano 2 (1/4,0/2) Allenatore Marco Silvestrucci

Tiri da 2 18/45 - Tiri da 3 9/21 - Tiri Liberi 7/8 - Rimbalzi: 26 (9+17, Roma 9) - Assist 14 (Sturma 6) - Palle Recuperate 7 (Vujacic 3) - Palle Perse 14 (Roma 5)

ARBITRI: Nicola Alessi di Lugo (RA) e Antonio Cieri di Ravenna