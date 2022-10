Basket, serie A2 femminile: un Carugate determinato non fa sconti a Velcofin Interlocks Vicenza (74-58)

Niente da fare per la Velcofin Interlocks Vicenza di coach Marco Silvestrucci in trasferta contro il Carugate. Dopo un primo quarto, combattutto e foriero di speranze, chiuso sul più uno (15-16 con un 2/2 da tre di Sasso nel finale), le biancorosse subiscono il veemente ritorno delle lombarde, guidate da tre giocatrici in giornata super: Francesca Diotti, la capitana, autrice di 23 punti con uno stupefacente 9/12 al tiro (5/7 da tre!), Martina Baiardo e Francesca Cassani. La partita si mantiene in equilibrio fino al 22-21 al quarto minuto. Poi diventa un severo monologo di casa. Il massimo vantaggio si ferma sul 41-24 al 9’. Poi con Monaco e Garzotto AS Vicenza accorcia le distanze (41-27).

Nel secondo tempo ormai la partita si è indirizzata in favore delle padrone di casa che arrivano al massimo vantaggio sul 56-33 all’ottavo del terzo periodo. Da qui VelcoFin Interlocks risale per merito soprattutto di Reschiglian (13 punti alla fine per la più giovane della truppa) e di Fontana (56-40).

Poca storia anche nel quarto periodo con un finale però tutto di marca berica in cui le vicentine dimostrano di saper reagire e di avere ancora voglia di soffrire e grinta da spendere.

COMMENTO SULLE STATISTICHE DI CARUGATE-VICENZA

Le cifre sono purtroppo eloquenti. Carugate stravince la battaglia sottocanestro (44/30 rimbalzi con il pivot Belosevic a 11 catturati) e al tiro non c’è confronto (56,3% contro il 32,4% di Vicenza).

PROSSIMO MATCH CON TRIESTE: PREVISTO RIENTRO DI AMATORI

Intanto Futurosa Trieste, matricola del campionato (e avversaria di VelcoFin InterLocks alle ore 18 di domenica prossima), ha perso in casa contro Broni per 49-75. E’ dato sicuro in casa vicentina il rientro nei ranghi della guardia play Giorgia Amatori che comincerà ad allenarsi da martedì, mentre in settimana si saprà di più sulle condizioni fisiche di Agnes Gorjanacz: la giocatrice ungherese ha subito nel torneo precampionato un infortunio ad un ginocchio che è in valutazione dei medici.

TABELLINO - Dimensione Bagno Carugate-VelcoFin InterLocks Vicenza 74-58 (15-16, 41-27, 56-40).

CARUGATE: Belosevic 8, Usuelli 5, Diotti 23, Osmetti, Cassani 17, Andreone, Nespoli 6, Khozobashovska , Faroni, Baiardo 15, Marino.

ALLENATORE: Alberto Colombo

Tiri da due 20/34 tiri da tre 10/22 Tl 4/5 Rimb 44 (37dif 7 off) PP 20 PR 7

VICENZA: Antonello 6, Monaco 6, Garzotto 2, Fontana 10, Amatori ne., Sturma 4, Sasso 10, Reschiglian 13, Castello 5, Peserico 2.

ALLENATORE: Marco Silvestrucci

Tiri da due 16/45 tiri da tre 6/23 Tl 8/13 Rimb 30 (Off 18 dif 12) PP 11 PR 11.

ARBITRI: Antonio Marenna di Gorla Minore (Varese) e Mattia Curreli di Assemini (Cagliari).