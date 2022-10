Basket, Serie A2 femminile: per Velcofin Interlocks Vicenza esordio sabato 8 ottobre a Carugate

Comincia la nuova avventura per del campionato 2022-2023 per Velcofin Interlocks Vicenza, squadra guidata da Marco Silvestrucci. «Sono contento di come le ragazze hanno affrontato il precampionato - ha detto nel pregara l'allenatore -. Non bisogna nascondere il fatto che siamo ancora un po’ indietro nel raggiungimento della forma migliore, soprattutto per via degli infortuni, ma andremo a Carugate con la convinzione di fare subito bene».

QUI AS VICENZA

Purtroppo in casa berica una certa appensione c’è. Mancheranno la straniera Agnes Gorjanacz che è alle prese con un brutto infortunio al ginocchio su cui si stanno facendo le opportune indagini mediche; e Giorgia Amatori per via di una caviglia che non vuole mettere giudizio. Su Giorgia lo staff si augura un rientro a breve. Ma di certo tra le fila biancorosse non mancano entusiasmo e voglia di competere: gruppo giovanissimo, rinnovato, molto motivato. Capitan Monaco e compagne vengono da una preparazione lunga e dura e, nonostante le pesanti defezioni, sono pronte a metterci l’anima.

QUI BASKET CARUGATE

Carugate Dimensione Bagno è un cliente difficile. Col nono posto la squadra lombarda la stagione scorsa ha raggiunto la salvezza diretta: può contare su Francesca Diotti classe 1997 regista di vaglia, Martina Baiardo classe 1995, esterna dal grande impatto fisico, e su Iva Belosevic classe 1997, pivot croato alta cm 191 di buona qualità. Molte le giovani di belle speranze da Federica Giudice a Usuelli, Osmetti, Nespoli e la macedone classe 2001 Ivona Khozobashiovska di cm 185. Alla guida coach Alberto Colombo che già sul finale dello scorso anno era subentrato al carismatico Luigi Cesari: il tutto a formare una squadra temibile ed agguerrita.

Si gioca sabato 8 ottobre 2022 alle ore 20 e 30 al Palasport di via del Ginestrino a Carugate (Milano). Gli arbitri designati sono Lanfranco Rubera di Bagheria (Palermo) e Mattia Curreli di Assemini (Catania).

La prima partita in casa invece sarà domenica 16 alle ore 18 contro Trieste.