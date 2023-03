Basket, serie A2 femminile: impresa di Velcofin Interlocks Vicenza che ferma la corsa di Castelnuovo Scrivia (72-66)

La vincitrice della Coppa Italia ovvero Autosped Castelnuovo Scrivia al palaConcato diVicenza si inchina alla Velcofin Interlocks di coach Silvestrucci coadiuvato da Rebellato che vince in rimonta di sei punti.

Una partita decisiva che proietta As Vicenza al penultimo posto. Per Autosped che punta al primato della classifica, un brutto stop che permette a Il Ponte Casa d’Aste Santa Milano di finire in testa in solitaria dopo il match vinco contro le Sister di Bolzano. Vicenza con questa vittoria va al penultimo posto in classifica.

Domenica 12 marzo 2023 alla sera una VelcoFin Vicenza in formato extralusso (che inizia benissimo ma poi subisce la forza delle piemontesi), vince con un due rimonte strepitose: da 26-40 a 43-46 nel terzo quarto e da 43-52 a 60-58 nell’ultimo.

Una vittoria contro ogni pronostico con Vicenza che dopo le quattro partite vinte nel mese di febbraio ora affronta e vince il macht contro la prima ella classe. Top scorre Sara Vujacic che mette nel canestro ben 27 punti.

Vencofin Interlocks Vicenza con questa pesante vittoria lancia un chiarissimo messaggio di avvertimento alle avversarie prossime venture. A partire da Alpo Basket Villafranca che affronta sabato prossimo 18 marzo 2023.

Per vincere contro squadre esperte e ciniche come Autosped devi sbagliare il meno possibile, perché tutti gli errori vengono sistematicamente puniti. La trasformazione tecnica e mentale avvenuta in AS Vicenza adesso consente a capitan Vanessa Sturma e compagne di riservare lo stesso trattamento alle squadre avversarie.

La squadra di coach Molino è stata sconfitta con le sue stesse armi già utilizzate: difesa feroce e transizione offensiva immediata dopo la conquista della palla.

Sta continuando l’ormai cronico digiuno offensivo di Alice Peserico e soprattutto di Elena Castello, che però lavorano alla grande in difesa. Situazione diversa invece per Sara Vujacic, diventata ormai un’arma affilatissima (con la più bella esecuzione di tiro del campionato) e Giorgia Amatori, grande energia e incontenibile in percussione dal lato sinistro. Confermiamo ancora una volta quanto equilibrio e spinta stiano dando Viviana Giordano in regia e Sofia Roma nei pitturati, mentre anche una ottima Anna Fontana e capitan Vanessa Sturma portano i loro mattoni alla costruzione del muro difensivo vicentino.

TABELLINO - VelcoFin Interlocks Vicenza - Autosped BC Castelnuovo Scrivia 72-66 -

Parziali: 20-18 (20-18), 25-31 (5-13), 43-49 (18-18), 72-66 (29-17)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: A. Cerise ne, E. Sasso (0/2 da 3), A. Garzotto ne, E. Castello (0/4 da due), A. Fontana 4 (2/3,0/2), V. Sturma (cap), S. Roma 11 (5/7,0/1), A.Peserico 6 (2/10 da 2), G. Reschiglian ne, G. Amatori 16 (6/7,0/3), S. Vujacic 27 (6/10,3/8), V. Giordano 8 (2/5,0/2).

ALLENATORE: Marco Silvestrucci

Tiri da 2: 23/47 - Tiri da 3 3/16 - Tiri Liberi 17/23 - Rimbalzi 36 (10+26, Vujacic 7) - Assist 13 (Vujacic 3) - Palle Recuperate 12 (Vujacic 4) - Palle Perse 15 (Giordano 5)

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: S.Marangoni 14 (2/4,3/10), F.Bernetti (0/1,0/1), N.Premasunac 10 (4/8 da 2), G.Rulli (cap) (0/1 da 3), V.Bonasia 11 (1/1,2/3), F.Leonardi 3 (1/4 da 3), V.Baldelli 5 (1/1,0/5), C.Gianolla 19 (4/8,2/5), A.Ravelli ne, M.Castagna ne, V.Gatti 4 (2/3 da 2).

ALLENATORE: Nino Molino

Tiri da 2 14/26 - Tiri da 3 8/29 - Tiri Liberi 14/19 - Rimbalzi 37 (9+28, Gianolla 12) - Assist 16 (Marangoni 5) - Palle Recuperate 6 (Baldelli 2) - Palle Perse 21 (Gianolla 6) – 5 falli Premasunac e Bonasia



ARBITRI: Danilo Correale di Atripalda (AV) e Alfonso Procida di San Cipriano Picentino (SA)