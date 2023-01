Basket, serie A2 femminile: Futurosa Trieste batte Velcofin Interlocks Vicenza 65-51

VelcoFin Interlocks ritorna a mani ancora vuote dalla trasferta in terra giuliana, mentre Futurosa Trieste incamera due punti preziosissimi nella lotta molto serrata per la conquista della nona posizione in classifica che vale la permanenza diretta nella categoria.

Ancora una volta una partenza incerta e una prima metà di gara ancora sottotono della compagine di coach Marco Silvestrucci pregiudicano l’esito di un incontro abbastanza deludente dal punto di vista tecnico e a tratti un po’ nervoso tra due squadre simili tra di loro.

Di conseguenza si è visto poco “gioco interno” e tante conclusioni da fuori.

Nel tiro a bersaglio da lontano e dalla media distanza che ha caratterizzato questa partita, ha prevalso Trieste. Con percentuali al tiro nettamente migliori rispetto a Vicenza nella prima metà di gara e che alla distanza si sono via via abbassate, mentre quelle delle ospiti si alzavano, anche se non in misura sufficiente.

Come sabato scorso con Carugate e come già altre volte in questa stagione, Vanessa Sturma e compagne si ritrovano con un importante passivo da scalare (38-20) al rientro in campo dopo il riposo lungo.

Un terzo quarto da dimenticare per entrambe le contendenti non cambia, anzi peggiora, la situazione per VelcoFin (51-30) e solo negli ultimi 10 minuti la difesa a zona vicentina permette di diminuire un distacco ormai incolmabile (dal 54-30 a -9’43” al 61-49 a -2’00”, con la terza bomba dall’angolo sinistro di Elena Sasso, in una serata di gran vena con 5/8 da oltre l’arco). Per ironia della sorte, nella partita da 50 triple (25 per parte, con identica percentuale), quelli che hanno permesso a Trieste di mantenere al sicuro il risultato sono stati due canestri di Costanza Miccoli e uno di Chiara Croce dalla corta distanza nei minuti finali.

Gli altri risultati di questa sera confermano la superiorità delle squadre di vertice, mentre la mischia a centro classifica si fa serrata e ogni scontro diretto vale doppio. In attesa di quello che farà Ponzano a Costa Masnaga, Alperia Bolzano risale a spese di Mantova e tocca quota 12 mentre Alpo dimostra, pur sconfitta da Autosped a Villafranca, di essere in netta crescita.

ORA DUE PARTITE DECISIVE IN CASA PER VICENZA

Per il destino di Vicenza saranno sempre più decisivi i prossimi due incontri in casa, il primo contro Acciaierie Valbruna di coach Alessandro Pezzi, che oggi ha perso di misura a Carugate ma rimane sempre insidiosa e dura da battere e il secondo con Mantova, squadra che invece sta attraversando un momento di difficoltà. La sconfitta con Trieste non migliora la situazione, ma ancora non è troppo tardi.

TABELLINO - Futurosa Basket Trieste - Velcofin Interlocks Vicenza 65-51 (19-13; 38-20; 51-30)

?TRIESTE: Streri 7 (2/8,1/5), Cumbat 2 (1/2,0/1), G. Castelletto 5 (1/3,1/2), Croce (cap) 7 (2/4, 1/3), Bosnjak 12 (3/6,2/4), Miccoli 10 (5/8 da 2), Grassi ne, Sammartini 11 (2/5,1/1), Lombardi NE, Camporeale 8 (0/3, 2/6), Carini 3 (1/3 da 3)

ALLENATORE: Alessio Scala?Tiri da 2 16/39 - Tiri da 3 9/25 - Tiri Liberi 6/6 - Rimbalzi: 40 7+33 (Cumbat 7) - Assist 12 (Sammartini 5) - Palle Recuperate 5 (Streri 1) - Palle Perse 15 (Bosnjak 5)?

VICENZA: E. Sasso 15 (0/1,5/8), A. Garzotto ne, E. Castello 4 (2/4,0/1), A. Fontana, V. Sturma (cap) 4 (1/5 da 2), S. Roma 4 (2/9,0/1), A. Peserico 5 (2/4,0/3), V. Antonello, G. Amatori 7 (0/3,1/2), S.Vujacic 9 (1/6,2/5), V. Giordano 3 (0/1,1/4)

ALLENATORE: Marco Silvestrucci?Tiri da 2: 8/35 - Tiri da 3: 9/25 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi 44 14+30 (Roma 6) - Assist 2 (Amatori 2) - Palle Recuperate: 9 (Roma 2) - Palle Perse 15 (Roma 5)

ARBITRI: Silvio Faro di Tivoli (Roma) e Valentina Martina Capatan di Cisterna (LT)