Basket, serie A2 femminile: finalmente la vittoria per Velcofin Interlocks Vicenza, ne fa le spese Valbruna Bolzano (75-37)

Squadra in casa AS Vicenza

La fine dell’incubo durato 15 turni di campionato arriva alle 19.37 di domenica 29 gennaio 2023, quando la sirena dell’ultimo quarto sancisce la prima, larghissima vittoria stagionale di VelcoFin Interlocks a spese delle Sisters bolzanine di coach Alessandro Pezzi. Il quale a fine gara dichiara che la reazione di una AS Vicenza alle corde era più che prevedibile, anche se non così veemente e purtroppo proprio a spese della sua formazione, scesa a Vicenza per non perdere.

Coach Marco Silvestrucci a sua volta esprime la sua soddisfazione per una squadra che finalmente ha messo in campo con continuità la determinazione e la mentalità per cui si lavora tanto in allenamento.

OTTIMO CONTRIBUTO DEGLI INNESTI IN AS VICENZA

Sicuramente stanno contribuendo molto gli innesti in regia di Viviana Giordano e sotto le plance di Sofia Roma, pur non ancora in condizioni ottimali, ma per il coach vicentino anche le altre ragazze stanno finalmente dimostrando un rendimento in gara coerente con le loro capacità.

RIBALTATO CON GLI INTERESSI IL RISULTATO DELL’ANDATA

Vicenza restituisce a Bolzano con alti interessi la sconfitta patita all’andata (68-51) e si pone in una potenziale -pur se ancora molto eventuale- posizione di vantaggio nei confronti diretti. Ecco in breve la cronaca della partita, che Vicenza ha condotto sempre in testa e che con il passare dei minuti è diventata un autentico monologo delle biancorosse di casa fino all’esplosione di gioia finale.

LA PARTITA PARTE DAL CANESTRO DI PESERICO

I primi due punti per Vicenza sono di Alice Peserico (che chiuderà in doppia cifra) lanciata direttamente dal salto a due vinto da Laura Roma. Pareggia dalla lunetta la Giordano bolzanina dopo quasi un minuto ma ancora Peserico da sotto e Viviana Giordano in contropiede sulla rubata alla omonima Elena fanno 6-2 a -7’08”.

A metà del primo quarto il tabellone segna 8-5.

Roma e Giordano segnano in alternanza poi 2 volte Pia Jurhar da sotto e con la prima tripla Sara Vujacic fa 16-9 a -1’35”. Ancora un libero per Nasraoui e un appoggio di Giorgia Amatori per il 18-10 di fine primo quarto. VelcoFin che tira con il 42% complessivo contro il 25% di Acciaierie Valbruna.

SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto le percentuali salgono ancora per Vicenza e scendono per Bolzano (46% contro 23%) e questo si riflette sul punteggio a metà gara, con le padrone di casa che scavano un solco di 14 punti (35-21) grazie alle nuove entrate Anna Fontana ed Elena Castello oltre ai canestri di Vujacic, Peserico e Roma. La ciliegina sulla torta è la bomba di Viviana Giordano pochi secondi prima della sirena.

La top-scorer Meriem Nasraoui viene contenuta magnificamente da una Vanessa Sturma rientrata in buona condizione atletica dopo l’infortunio al ginocchio patito contro Treviso, ma è tutta la difesa vicentina che sta funzionando e Bolzano sbatte contro un muro, dovendosi affidare spesso a conclusioni da lontano.

Nel secondo quarto per Bolzano solo due triple a segno di Schwienbacher e cinque punti a cronometro fermo di Cela e Nasraoui.

TERZO QUARTO

Al rientro in campo dopo il riposo è ancora quasi solo Vicenza. Coach Pezzi prova a scuotere le sue ragazze, ma non ottiene gran risultato. I primi punti di capitan Sturma e la tripla di Vujacic danno 17 punti di vantaggio a Vicenza (42-25 a -6’30”). Incrementano il vantaggio Roma da tre, poi ancora Vujacic e Castello. Il +20 (50-30 a -2’28”) arriva da un libero di Laura Roma. Poi Elena Sasso e Roma a cronometro fermo, mentre il 57-31 viene confezionato da due irresistibili conclusioni mancine di Giorgia Amatori, che in contropiede è capace di divorare il campo in tre secondi. Senza storia l’ultimo quarto, però vogliamo sottolineare la più bella azione offensiva della gara, dopo circa 30 secondi di gioco: Amatori penetra a sinistra sulla linea di fondo e scarica un assist per Sasso appostata all’angolo destro del campo che fulmina il canestro con una bomba delle sue.

Colpo da autentico KO, con Vicenza che gioca pregustando la prima vittoria e Bolzano che attende solo il termine dell’incontro. Il distacco tocca i 40 punti (73-35 a -50”) con una palla rubata di Anna Fontana sul rimbalzo ospite e il punteggio finale viene fissato da un estemporaneo canestro in sottomano di Sofia De Marchi a pochi secondi dalla sirena.

ORA VICENZA GUARDA AL MATCH IN CASA CON MANTOVA: DA VINCERE!

Vittoria dunque estremamente importante per Vicenza: una sconfitta sarebbe stata come un addio definitivo alle speranze di salvezza. Però deve essere seguita da un secondo risultato positivo contro Mantova, sabato 4 marzo. Le virgiliane vengono da quattro sconfitte consecutive e al Palasport “Antonio Concato” di Vicenza arriveranno con il coltello tra i denti.

TABELLINO - VelcoFin Interlocks Vicenza - Acciaierie Valbruna Bolzano, 75-37 (18-10; 35-21; 57-30)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: E.Sasso 5 (0/2,1/2), A.Garzotto, E.Castello 4 (2/5,0/1), A.Fontana 4 (2/2 da 2), V.Sturma (cap) 4 (2/2, 0/1), S.Roma 13 (2/7,1/1), A.Peserico 11 (5/8,0/1), G.Reschiglian ne, V.Antonello ne, G.Amatori 4 (4/4,0/1), S.Vujacic 14 (3/8,2/5), V.Giordano 10 (2/7,1/4). Allenatore Marco Silvestrucci.

Tiri da 2 23/46 - Tiri da 3 5/15 - Tiri Liberi 14/20 - Rimbalzi 36 9+27 (V.Giordano 8) - Assist 12 (Amatori 4) - Palle Recuperate 17 (V.Giordano 5) - Palle Perse 10 (squadra 3)

VALBRUNA BOLZANO: M.Nasraoui 11 (3/7,0/1), E.Giordano 3 (0/4 da 2), A.Scordino, S.De Marchi 3 (1/2,0/3), X.Cela 4 (1/5, 0/3), F.Fabbricini 2 (1/3 da 2), E.Clemente ne, D.Schwienbacher 6 (0/2, 2/8), P.Jurhar (cap) 8 (3/7 da 2), F.Del Bosco. Allenatore Alessandro Pezzi.

Tiri da 2 23/1 - Tiri da 3 2/16 - Tiri Liberi 13/20 - Rimbalzi 39 12+27 (Jurhar 10) - Assist 7 (E.Giordano 3) - Palle Recuperate 3 (Cela 1) - Palle Perse 27 (Giordano 7)

Arbitri: Silvia Zanetti di Riccione (RN) e Marco Ragionieri di Cesenatico (FC)