Basket, serie A2 femminile: Limonta Costa Masnaga, terza forza del campionato, a Vicenza piega Velcofin Interlocks (55-68)

Domenica 26 marzo 2023 la Velcofin Interlocks Vicenza in casa al PalaConcato non riesce a tenere il passo della Limonta Costa Masnaga, nonostante la buona prestazione di Vujacic che ha segnato ben 22 punti, oramai la sua media in partita. Le lombarde prendono il largo sin dal primo quarto lasciando Vicenza a -13 e si arriva a -18 alla fine del terzo quarto. Finisce 55-68 per le masnaghesi, autrici di un'ottima prova corale: vanno a punti nove delle dieci giocatrici utilizzate da coach Seletti, con il capitano Tibè top scorer a quota 11.

La squadra di casa di coach Silvestrucci rimane sotto sul numero di rimbalzi e sulle percentuali dei tiri da due e sui tiri liberi.

Sabato prossimo 1 aprile 2023 AS Vicenza sarà in trasferta a Udine contro la quarta forza del campionato.



TABELLINO - Velcofin Interlocks Vicenza - Limonta Costa Masnaga 55 - 68 (10-23, 28-43, 38-56, 55-68)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Sasso 8 (4/4, 0/1), Garzotto NE, Castello, Fontana 2 (1/2 da 2), Sturma* 4 (1/2 da 2), Roma* 10 (3/7 da 2), Peserico* 2 (0/3, 0/1), Amatori 5 (2/7 da 2), Vujacic* 22 (5/9, 4/13), Giordano* 2 (1/5, 0/4)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 17/42 - Tiri da 3: 4/19 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 33 8+25 (Roma 10) - Assist: 14 (Amatori 5) - Palle Recuperate: 9 (Amatori 4) - Palle Perse: 16 (Vujacic 7)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 4 (2/8, 0/1), Osazuwa 8 (4/7 da 2), Caloro* 6 (2/2, 0/2), Villa E.* 10 (2/7, 2/6), Gorini, Villarruel 2 (1/2, 0/2), Allievi* 10 (5/7 da 2), Bernardi 9 (2/3, 1/1), Tibè* 11 (5/11 da 2), Brossmann* 8 (3/6, 0/4)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 26/53 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 54 18+36 (Brossmann 12) - Assist: 17 (Allievi 5) - Palle Recuperate: 9 (Allievi 2) - Palle Perse: 18 (Brossmann 4)

Arbitri: Acella A., Carella G.

CLASSIFICA

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 42

Autosped Castelnuovo Scrivia 40

Limonta Costa Masnaga 38

WomenAPU Delser Crich Udine 36

Logiman Broni 24

Ecodent Alpo 20

Podolife Treviso 20

San Giorgio MantovAgricoltura 18

Futurosa #Forna Basket Trieste 18

Dimensione Bagno Carugate 18

Alperia Basket Club Bolzano 16

Posaclima Ponzano 14

Velcofin Interlocks Vicenza 10

Acciaierie Valbruna Bolzano 8