Basket, serie A2 Femminile: comincia la stagione per AS Vicenza di coach Silvestrucci

In pieno entusiasmo e con tanta voglia di fare bene si riunisce il team del presidente Gianfranco Dalla Chiara per prepararsi alla stagione imminente. Il calendario riserva l'esordio delle biancorosse vicentine in trasferta a Carugate l'8 ottobre 2022 mentre la prima partita in casa si disputerà domenica 16 ottobre 2022 contro la neopromossa Trieste.

Sotto la vigile guida del neoallenatore Marco Silvestrucci per la parte tecnica e di Marco Gennari per la preparazione atletica le giocatrici vengono sottoposte a due sedute di allenamento giornaliere: sede il Palasport e parco Lobia. Le visite mediche sono state espletate e la squadra si trova quasi al completo: manca la straniera Agnes Gorjanacz, attesa a Vicenza per lunedì prossimo. Già definite le prime due amichevoli dell'anno: il 10 settembre con Rovigo in casa, il 14 a Udine.

IL ROSTER DELLA PRIMA SQUADRA

Ecco l'elenco delle giocatrici ingaggiate per la stagione 2022-2023 in serie A2: la capitana Federica Monaco (cl 1993, play-guardia), Vanessa Sturma (cl 1998, ala-pivot), Anna Garzotto (cl 2002, ala-pivot), Alice Peserico (cl 2002, guardia), Giorgia Amatori (cl 2003, play), Elena Castello (cl 1998, pivot), Elena Sasso (cl 2000, ala-pivot), Veronica Antonello (cl 2003, guardia), Anna Fontana (cl 2004, play), Gaia Reschiglian (cl 2005, guardia), Agnes Gorjanacz (cl 1994, ala), Arianna Zadra (cl 2005, guardia), Alice Bellon (cl 2004, ala).

Questo invece lo staff tecnico: Marco Silvestrucci (allenatore), Lidia Gorlin (direttore sportivo), Massimiliano Casile (team manager), Sergio Pressanto (massaggiatore), Marco Gennari (preparatore atletico).