Basket, serie A2 femminile: alla Velcofin Interlocks Vicenza arriva la nazionale slovena Sara Vujacic

Lunedì 17 ottobre 2022 all'indmani di una sconfitta casalinga assai pesante, A.S.Vicenza VelcoFin InterLocks comunica con una nota l’acquisizione delle prestazioni sportive di Sara Vujacic. L'atleta è nata a Maribor in Slovenia il 14 febbraio 1996. Gioca nel ruolo di guardia (mancina), è alta un metro e ottanta centimetri. Ha iniziato a giocare nel AJM Maribor, poi ha accumulato esperienze in Germania dal 2014 al 2016 (con un ritorno successivamente al Maribor), per poi passare negli Stati Uniti dal 2016-2018 nei college e quindi 2018-2020 nella compagine femminile dell'Università del Maryland. Dal 2020 al 2022 ha giocato in Spagna.

Fa parte della nazionale Slovena.

Alcune statistiche dell’ultimo anno giocato in Spagna, nel campionato di A2, nel quintetto base del Qazeres Extremadura. Ha disputato 28 partite: 7,3 punti a partita, 1,8 rimbalzi, 0,7 assist. Al tiro 52,9% da due, 31,6% da tre, 74,1% ai tiri liberi.

E' una "sorella d'arte": il fratllo Sasha Vujacic ha giocato ben 11 stagioni in NBA con i Locs Angeles Lakers, i New Jersey Nets, i Los Angeles Clippers e i New York Knicks. Ed ha giocato in Italia nel massimo campionato maschile a Udine, Venezia, Torino e Verona.

Sara ha come suoi modelli nello sport Diana Taurasi e Magic Johnson. Il numero che di solito indossa sulla maglia è proprio quello del grande Jonhson, il 32!

Qui sotto una foto recentissima (scattata da Alessandro Zonta per AS Vicenza) dell'arrivo in maglia vicentina al Palazzetto dello Sport di via Carlo Goldoni "Antonio Concato"

Qui sotto una foto scattata in Spagna (Facebook)

Qui sotto nella partita Slovenia-Grecia del 9 giugno 2022 (foto Facebook)