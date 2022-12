Basket, Serie A2 femminile: a Vicenza Ecodent Alpo batte Velcofin Interlocks (76-81)

Ecodent Alpo Villafranca (VR) torna dalla trasferta vicentina con in saccoccia due punti preziosissimi per la sua classifica. Ancora al palo Velcofin Interlocks AS Vicenza di coach Marco Silvestrucci che in questo difficilissimo inizio di regular season 2022-23 deve rimandare la sospirata prima vittoria ad altra occasione. Cosa non facile, vista la qualità del lotto delle contendenti.

I risultati dimostrano che anche le prime della classe possono trovare serie difficoltà contro formazioni più sotto in graduatoria, dal momento che tutte le squadre si sono ben attrezzate per questo campionato.

Come conferma la capitana di Alpo Elisa Mancinelli a fine gara, nel derby contro le ospiti veronesi Vicenza non sfigura affatto e i dati statistici (a parte quello sui tiri liberi) sembrerebbero parlare di una gara condotta sul filo dell'equilibrio.

In realtà il risultato è stato determinato da un break fatale a favore di Alpo nei 3 minuti finali del secondo quarto che dal 34-35 a 3'20" dalla sirena si porta a +12 (36-48) con quattro zampate pesanti (e quattro assistenze) in transizione (da antologia il reverse di Rosignoli su assist di Moriconi) a punire immediatamente altrettante incertezze offensive di Vicenza.

Da qui la gara prosegue con il tenace tentativo di Vanessa Sturma e compagne di ricucire lo strappo, per cui si susseguono varie rimonte di segno alterno anche se Alpo sembra sempre in relativo controllo del vantaggio, approfittando anche di una difesa vicentina non sempre attenta.

Però VelcoFin non molla mai, in una gara a elevato punteggio con medie realizzative notevoli, avvincente e piacevole da vedere a dispetto di quelle che potevano essere le previsioni della vigilia.

A tutto questo si aggiunga un epilogo abbastanza emozionante, con Vicenza sotto di 3 punti (76-79) con palla in mano a 14" dalla fine dell'ultimo periodo. Dopo il minuto chiamato da coach Silvestrucci, Alpo difende alla morte e conquista il rimbalzo sulla tripla del possibile pareggio scagliata da Veronica Antonello.

I successivi liberi di una ottima Ilaria Moriconi servono solo a rendere più rotondo il punteggio finale.

Le due colonne di coach Nicola Soave, la onnipresente capitana Mancinelli e la citata play Moriconi non si fanno i consueti 40' minuti, ma poco ci manca. Attorno a loro e ai blocchi insuperabili portati da Nene Diene, giostrano bene le collaudate Martina Rosignoli e Annalisa Vitari con l'aggunta di una Anja Marinkovic dalla mano calda.

Per Vicenza la straordinaria serata al tiro dalla lunga distanza di Alice Peserico ed Elena Castello, oltre alla buona vena offensiva di Giorgia Amatori e Sara Vujacic, viene vanificata dalla scarsa precisione dsui tiri liberi. Facendo i conti alla buona, a Vicenza alla fine mancano esattamente o quasi i punti sprecati a cronometro fermo.

In casa vicentina si attendono le contromisure per rimediare quanto prima alla situazione di difficoltà e il presidente Gianfranco Dalla Chiara ribadisce che non è assolutamente il momento di mollare. I prossimi impegnativi confronti che attendono VelcoFin Interlocks (la trasferta a Costa Masnaga e la gara interna con Udine) confermano il fatto che in questo girone gli esami non finiscono mai, ma l'esperienza di recuperi miracolosi negli scorsi campionati dimostra che "non è mai troppo tardi".

TABELLINO - Velcofin Interlocks Vicenza - Ecodent Alpo, 76-81 (21-24; 36-48; 53-61)

?VICENZA: S. Vujacic 16 (3/5,2/5), V. Antonello 5 (1/1,1/3), A. Cerise ne, A. Garzotto ne, A. Fontana 2 (1/2,0/1), G. Amatori 14 (4/7, 0/1), V. Sturma (cap) 4 (2/8,0/1), E. Sasso, E. Castello 14 (2/5,3/4), A. Peserico 21 (5/8,3/3). Allenatore: Marco Silvestrucci.?

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 13/20 - Rimbalzi: 36 9+27 (Castello 9) - Assist: 18 (Vujacic 4) - Palle Recuperate: 5 (Castello 2) - Palle Perse: 18 (Squadra 4) – Uscita per falli: Peserico.

?ALPO: A. Turel ne, F. Fiorentini ne, M. Rosignoli 10 (5/8,0/4), L. Tribouley ne, N. Diene 11 (3/8, 0/1), I. Moriconi 20 (1/4,4/9), S. Soglia, L. Pastore 3 (0/2, 1/1), A. Vitari 7 (2/4, 1/2), E. Mancinelli (cap) 18 (5/7,1/1), A. Marinkovic 12 (3/6, 2/3), Franco NE

Allenatore: Nicola Soave.?

Tiri da 2: 19/43 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 16/17 - Rimbalzi: 32 8+24 (Mancinelli 13) - Assist: 19 (Moriconi 10) - Palle Recuperate: 8 (Moriconi 2) - Palle Perse: 12 (Marinkovic3) – Uscita per falli Mancinelli.?

ARBITRI: Mattia De Rico e Giovanni Bastianel?

Qui sotto Alice Peserico di AS Vicenza al tiro a canestro che con 21 punti è la top scorer del match (foto di Alessandro Zonta per AS Vicenza)