Basket, serie A2: colpo di mercato alla Velcofin Interlocks Vicenza, arriva la "lunga" Sofia Laura Roma

La Befana ha portato nella calza una nuova giocatrice per VelcoFin Interlocks Vicenza: infatti con una nota la società annuncia un secondo importante colpo di mercato messo a segno in questi giorni. A firmare per il sodalizio del presidente Franco Dalla Chiara è stata la giocatrice italo-portoricana Sofia Laura Roma, 26 anni compiuti il 21 novembre scors, nata negli USA (la madre è portoricana ma il padre è di origine pugliese, quindi ha il passaporto italiano).

Coach Marco Silvestrucci con la nuova acquisizione potrà coprire validamente gli "spot" 4 o 5 nel quintetto in campo, dato che Laura è un centro di ruolo, importante fisicamente con i suoi quasi 190 centimetri di altezza e dotata di un buon tiro anche dalla media distanza.

Notevole il curriculum sportivo della nuova atleta biancorossa, che ha giocato a livello di college negli Stati Uniti per la Duke University, è stata nazionale portoricana in varie manifestazioni internazionali (ultima la World Cup 2022) e conta esperienze in varie squadre europee, a Granada in Spagna, a Broni in Italia (campionato di A1 nel 2020-2021, insieme alla vicentina Elena Castello). Ultima esperienza in Svezia con il Södertälje BBK.

Una volta inserita nel sistema di gioco VelcoFin, potrà costituire insieme all'altra nuova arrivata Viviana Giordano un asse play-centro di qualità, carattere ed esperienza in una squadra molto giovane che potrà solo avere benefici dai nuovi innesti.

A Vicenza l'atmosfera è galvanizzata dalle novità e si punta ad una vera e propria ripartenza in un campionato finora avaro di soddisfazioni.

Già da domenica 8 gennaio contro Broni si potrà capire se un nuovo corso può avere inizio.