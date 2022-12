Basket femminile Serie A1, scontro al vertice tra Famila Schio e Reyer Venezia

Il calendario non poteva proporre un rientro dalla sosta per le Nazionali più elettrizzante. Domenica 4 dicembre, palla a due alle ore 19.30, si gioca al PalaRomare il Superclassico tra Famila Schio e Reyer Venezia. Uno scontro al vertice della classifica della Techfind Serie A1.

Fino all’ottava giornata le orogranata erano, assieme alle orange, le uniche due squadre imbattute del campionato: poi l’Umana è incappata nella prima sconfitta stagionale in casa della Virtus Bologna (85-71) e così ora ai piani alti della classifica è bagarre assoluta.

Con una vittoria il Famila Wuber può cementare il proprio primato ma la sfida con le lagunari sarà di altissimo livello. Secondo miglior attacco (prime per percentuali da due punti), seconda migliore squadra per assist, quarta per rimbalzi; una sola vittoria conquistata con fatica (alla terza giornata al PalaMinardi per soli tre punti), le altre ottenute tutte con largo margine.

L’Umana può contare sulla miglior realizzatrice del campionato (20,7 punti e 8,5 rimbalzi per Shepard) ma anche su altre due giocatrici in costante doppia cifra: Kuier (12,9 punti con un mirabolante 49% dall’arco) e il baby fenomeno Villa (10,1 punti ad allacciata di scarpe).

La giapponese Yasuma e Santucci (che non dovrebbe essere della partita per una fastidiosa tallonite) guidano invece la squadra negli assist. Partita speciale per Fassina (ex dell’incontro) mentre Delaere trova l’ex compagna di nazionale Mestdagh.

Completano il quadro le due poderose lunghe italiane Cubaj e Madera. Schio rientra dalla sosta in un ottimo momento di forma.

La pesante sconfitta rimediata a Girona ha svoltato la stagione scledense che da quel momento in poi ha ingranato la quarta. Ora le orange sono chiamate ad uno sforzo mentale importante per dar seguito a tutti i progressi mostrati a novembre.

Anche perché dicembre sarà un mese molto impegnativo con 7 partite in 20 giorni. Sarà un derby molto speciale per Bestagno, Penna e Ndour che la scorsa stagione vestivano la maglia orogranata.

La partita farà parte del Cape Horn Day: lo storico marchio di abbigliamento outdoor vicentino sarà infatti game sponsor, offrendo coupon agli spettatori presenti e mettendo in palio i premi per la gara di tiro da tre punti che si svolgerà nell’intervallo (per partecipare inviare una mail a info@familabasket.it con nome e cognome).

LA VIDEO INTERVISTA A MARTINA BESTAGNO