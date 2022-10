Basket femminile Serie A1, il Famila Wuber Schio dilaga in casa: 103-69 con l'E-Work Faenza

Il Famila Wuber Schio era in cerca di risposte importanti dopo il brivido europeo di giovedì scorso e le ha trovate in campionato: vittoria larghissima, per 103-69, sull’E-Work Faenza che poco ha potuto nel limitare il desiderio di far bene delle orange di questa sera.

Tutte a referto e ben quattro in doppia cifra con gli exploit di Bestagno, Mabrey e Keys autrici di oltre la metà dei punti di squadra.

Ma in generale è stato tutto il collettivo ad essere apparso più in palla: concentrato in difesa e fluido in attacco, quello che coach Dikaioulakos vuole vedere dalle sue giocatrici.

La partita - Il primo quarto è stato sicuramente il più piacevole di tutti con le due formazioni che hanno giocato a viso aperto, rispondendo colpo su colpo l’una all’altra. Il primo strappo arriva con l’ingresso di Mestdagh che alza alla sua maniera l’intensità difensiva lanciando canestri facili delle compagne: sua la tripla del “doppiaggio” (22-11) mentre Penna mette la firma sul contropiede del 24-15.

Con Cupido e Baldi Faenza si riporta fino al -7 ma sale poi in cattedra Bestagno: 6 punti in successione prima delle triple di Mabrey e Keys per il 42-21. Alla fiera del tiro dall’arco (strepitoso 12/22 complessivo del Famila) si iscrive anche la stessa Bestagno e le squadre raggiungono gli spogliatoi sul 51-26.

Non è questo il genere di partita che Schio vuole gestire, così riparte a tavoletta anche nel secondo tempo: inaugurano Mestdagn, Sottana e Keys ma poi si mette in ritmo anche Zahui (alla ricerca della condizione migliore); nel mezzo le triple in successione assai pregevoli di Cupido e Policari. Si continua a segnare tantissimo dalla lunga distanza per un gioco spettacolare che entusiasma il PalaRomare e chiude il terzo quarto (ancora Penna in contropiede) sul 77-45.

Nell’ultima frazione si iscrive a referto anche Crippa ma il pubblico scledense freme perché la squadra superi quota 100, con il massimo rispetto per le avversarie: l’onere/onore tocca a Martina Bestagno per il 103-69 finale.

Il tabellino di Famila Wuber Schio - E-Work Faenza 103 - 69 (24-15, 51-26, 77-45, 103-69)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 18 (3/5, 4/7), Bestagno* 20 (5/8, 1/2), Mestdagh 10 (2/4, 2/4), Sottana 8 (2/4, 1/2), Verona* 4 (2/3 da 2), Howard* 6 (1/2, 1/3), Crippa 5 (1/3, 1/1), Keys* 16 (5/5, 1/1), Penna 8 (4/6, 0/1), Zahui Bazoukou 8 (2/8, 1/1) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 27/48 - Tiri da 3: 12/22 - Tiri Liberi: 13/18 - Rimbalzi: 34 9+25 (Mestdagh 4) - Assist: 27 (Verona 5) - Palle Recuperate: 9 (Mabrey 2) - Palle Perse: 8 (Sottana 2)

E-WORK FAENZA: Franceschelli, Kunaiyi-Akpanah* 12 (5/8 da 2), Moroni* 7 (1/3, 1/4), Cupido 6 (1/3, 1/2), Policari 3 (0/2, 1/5), Georgieva 10 (2/3, 2/3), Hinriksdottir* 10 (3/5, 1/2), Baldi 11 (4/8, 1/2), Niedzwiedzka*, Egwoh 2 (1/2 da 2), Davis* 8 (4/6 da 2) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 21/41 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 34 9+25 (Kunaiyi-Akpanah 10) - Assist: 17 (Moroni 5) - Palle Recuperate: 5 (Baldi 2) - Palle Perse: 22 (Policari 4) -

Cinque Falli: Kunaiyi-Akpanah Arbitri: Vita M., Pratico' F., Castellaneta A.