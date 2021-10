Basket femm, serie A2: AS Vicenza si inchina a Sanga Milano, 49-66

As Vicenza battuta da Sanga Milano che vince con merito: allunga al secondo quarto e si tiene sopra fino alla fine. La partita Milano l'ha vinta tra l'altro sui rimbalzi: 34 per Vicenza, 48 per Sanga. Due giocatrici del Sanga ovvero Emese Vida e la ex Madonna fanno la differenza sui punti segnati: 17 per Vida e 14 per Madonna. Fietta e Villarruel si sono fermate a 12 e a 13.

Ottimo il primo quarto con Vicenza che gioca in modo spavalto e tiene testa bene alle milanesi: 19 pari è il finale. Seconto e terzo periodo con Sanga sopra Vicenza di poche lunghezze. Nell'ultimo quarto coach Sinigaglia inserisce 4 giovani facendo respirare anche Sturma: per questo si spiega la differenza finale del punteggio.

Dal match escono note positive e negative: arrivano i primi punti in A2 per la giovane Benedetta Storti, ma ci sarà da lavorare per migliorare l'attacco.

Domenica prossima AS Vicenza è in trasferta a Brescia.

TABELLINO: A.S.Vicenza – Sanga Milano 49-66 (19/19, 31/36, 40/46)

A.S.Vicenza: Fietta 12, Tonello 5, Bellon ne., Monaco 5, Garzotto 2, Storti 2, Mioni 2, Sturma 6, Villarruel 13, Reschigian ne., Chrysanthtidou, Tagliapietra 2. All. Sandro Sinigaglia

Tiri da due: 15/44; tiri da tre: 4/18; Tl 7/10; Roff 11; Rdif 23; RT 34; pp 11; Pr 9.

Sanga Milano: Novati 4, Guarneri 8, Beretta 5, Viviani 10, Laube, Penz 8, Oliva ne., Finessi ne., Vida 17, Madonna 14. All. Franz Pinotti

Tiri da due: 19/45; tiri da tre: 7/20; Tl 7/9; Roff 15; Rdif 33; Rtot 48; pp 11; pr 6.

Arbitri: Filippo Giovagnini e Michele Biondi.