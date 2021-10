Basket femm, serie A2: As Vicenza in trasferta a Mantova per la prima di campionato

Presentata ieri sulla terrazza della basilica palladiana con il sindaco Francesco Rucco e il vicesindaco e assessore allo sport Matteo Celebron, la prima squadra di AS Vicenza,la gloriosa società sportiva vicentina di basket femminile che annovera 12 scudetti, 5 coppie dei campioni, 1 Coppa Ronchetti una Coppa Italia di A2 e 14 scudetti nelle categorie giovanili.



In campo sabato sera non ci sarà Elena Fietta per un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio: la play vicentina arrivata quest'estate, sarà a disposizione però per il match in casa del 17 ottobre prossimo contro Sanga Milano. Il tecnico comunque può contare sulle esterne dal buon tiro come l'argentina Gisel Villarruel e l'"americana" di Zané (Vicenza) Francesca Tagliapietra. A trascinare la squadra sarà sicuramente la capitana Federica Monaco. Per lei 4 anni a Vicenza e 2 da capitano: alla play-guardia Monaco il grande merito di non mollare mai e di saper integrare nel gruppo tutte le compagne. Insomma sa far spogliatoio come si dice in gergo.