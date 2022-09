Basket, A2 femminile: Velcolfin Interlocks Vicenza si fa le ossa al torneo di Lignano

AS Vicenza

Squadra AS Vicenza

Vince Udine contro Trieste (70-66 il risultato finale) nel primo WomenAPU Fvg Basketball Tournament disputatosi nella bellissima cornice del Palazzetto dello Sport sito all’interno della Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro.

VELCOFIN INTERLOCKS SOVRASTATADA UDINE NEL PRIMO QUARTO

Per VelcoFin InterLocks disco rosso in tutte le tre partite disputate. Solo nella prima però, contro la favoritissima Udine, il match non ha avuto storia. Risultato finale 97-65, inficiato da un primo periodo friulano chiusosi sul 30-8.

VICENZA CON TRIESTE CEDE NEL TERZO QUARTO

Altra storia nelle due partite seguenti dove sono regnati più equilibrio e più lotta. Nella prima contro Trieste il risultato vede le giuliane prevalere per 79-70. I primi 18 minuti sono stati di appannaggio delle ragazze di Silvestrucci che hanno marcato anche un più 9 (30-21) al 5' del secondo periodo. Ma con tenacia le triestine si sono portate in parità 37-37 al suono della sirena. L’inizio del terzo periodo è stato decisivo: con un 14/0 secco Trieste si porta in testa e la squadra biancorossa al massimo sforzo arriva sul 61-65 al 3' dell’ultimo periodo.

ALLA PARI CON STELLA AZZURRA ROMA

L’ultima partita contro la Stella Azzurra Roma vede le giocatrici di Jonata Chimenti sempre in testa: risultato finale 68-62, ma a due minuti dalla fine VelcoFin InterLocks era riuscita a portarsi sul 60-62. Nota dolente l’infortunio al ginocchio di Agnes Gorjanacz avvenuto a metà del terzo periodo e che non è più rientrata.

Intanto la società ha fissato per martedì 4 ottobre 2022 la presentazione della squadra: seguirà comunicato.

LA RACCOLTA FIRME PER INTITOLARE IL PAPASPORT A CONCATO

Infine A.S. Vicenza VelcoFin InterLocks aderisce pienamente alla raccolta firme nata dal CSI (Centro Sportivo Italiano) di Vicenza per dare intitolazione del Palazzetto dello Sport di via Goldoni ad Antonio Concato, fondatore e presidente indimenticato della società.