Basket, A2 femminile: Velcofin Interlocks Vicenza a Ponzano per il derby col Posaclima

Sabato 12 novembre 2022 alla sera al PalaCicogna di Ponzano Veneto (Treviso) è in programma il primo dei derby veneti di questa stagione e per entrambe le contendenti la posta in palio inizia ad essere veramente importante.

Sia Posaclima Ponzano di coach Matteo Gambarotto sia Velcofin Interlocks AS Vicenza devono rimpinguare una classifica deficitaria, a dire il vero più sorprendente per la squadra trevigiana che per quella vicentina, considerati i ben diversi percorsi pre-stagionali e gli esiti dei tornei e delle sfide amichevoli di settembre.

All'ultimo turno Ponzano ha perso in trasferta con il minimo scarto (69-68) con la diretta concorrente Carugate, Vicenza ha rischiato di mettere sotto la capolista SangA Milano, che ha vinto (66-70) solo negli ultimi due minuti.

In classifica i due punti di Ponzano vengono dalla vittoria esterna con Alperia Bolzano alla prima gornata cui sono seguite quattro sconfitte, due delle quali in casa contro le corazzate Autosped e Costa Masnaga.

Vicenza, ancora a secco di vittorie, sconta anche le tre partite giocate lontano dal Palasport Comunale su campi tradizionalmente difficili come Carugate, Bolzano e Mantova.

Vedremo sabato 12/11 chi saprà volgere a proprio favore un pronostico che appare in equilibrio.

A PONZANO LE EX GOBBO E MIONI

La squadra trevigiana delle ex Claudia Gobbo e Milena Mioni lamenta il fresco infortunio a Matilde Bianchi (oltre a quello che terrà ferma ancora a lungo la esperta ala piccola Giovanna Pertile) ma sta avendo ottimi riscontri dal play Luna Iuliano (6/10 da tre contro Carugate), da Tivenius e Favaretto, senza dimenticare la tiratrice Marta Pellegrini.

VICENZA IN CAMPO CON LE 11 CHE HANNO QUASI BATTUTO LA CAPOLISTA

Vicenza si presenta con le undici ragazze che hanno impegnato SangA Milano oltre le aspettative, con la nuova straniera Sara Vujacic e Vanessa Sturma in crescita di rendimento e fiducia assieme a tutto il reparto delle esterne; anche capitan Monaco dovrebbe essere di nuovo in campo dopo lo stop precauzionale contro Milano.

Si preannuncia pertanto una partita molto intensa, se non una battaglia, su un parquet che nel recente passato ha riservato forti emozioni ai sostenitori delle due squadre.



Come detto, si gioca al PalaCicogna di Ponzano Veneto (TV), Piazzale dei Dogi 1, alle ore 19 di sabato 12 novembre 2022, con diretta streaming sul canale Youtube di Ponzano Basket.

Gli arbitri sono i signori Andrea Andretta di Udine e Gabriele Occhiuzzi di Trieste.

Sotto coach Marco Silvestrucci che allena Velcofin Interlocks da quest'estate