Basket, A2 femminile: Velcofin Interlocks in trasferta a Mantova

Seconda trasferta consecutiva per la compagine della Velcofin Interlocks Vicenza, dopo quella a Bolzano della scorsa settimana.

MantovAgricoltura di coach Stefano Purrone appare anche rinforzata rispetto alla squadra dura da battere che nella stagione 2021-2022 ha partecipato ai playoff.

Di rilievo gli arrivi della play-guardia napolatana Marida Orazzo, proveniente dal palcoscenico della A1 (ex Battipaglia, Lucca, Broni e Sassari) e di Agnese Bevolo da Torino; importanti poi le conferme del centro Florencia Llorente, di Sofia Bottazzi, guardia tiratrice in grande crescita e della dinamica Giulia Togliani in regia.

Dalle prime tre gare della stagione Mantova ottiene solo i 2 punti della vittoria esterna con Alpo ma, dopo il passo falso interno con Alperia Bolzano, ha dimostrato la sua caratura nell'ultima trasferta a Costa Masnaga, in cui pur perdendo ha messo in grande difficoltà lo squadrone locale.

Il coach vicentino Marco Silvestrucci è ben consapevole delle difficoltà che il prossimo impegno presenta: «... andiamo ad affrontare una squadra esperta, con giocatrici di questa categoria e anche di categoria superiore, fisica e con una panchina profonda. Da parte nostra dobbiamo dimostrare di guadagnare sempre qualche passo in avanti: cercheremo di rimanere in partita e di giocarcela fino alla fine».

La partita si gioca sabato 29 ottobre 2022 al Palazzetto "Marco Sguaitzer", Via Rino Gaetano 19 Mantova con inizio alle ore 20 e 30.

Gli arbitri sono lombardi: Riccardo Paolo Giudici di Bergamo e Davide Mario Silvio Quadrelli di Cassano Magnago (Varese). Il primo diresse la stesse squadre nella prima giornata della scorsa stagione; allora Vicenza sfiorò l'impresa di violare il campo mantovano in un drammatico finale di ultimo quarto, ma venne poi superata all'overtime.