Basket A2 femminile: in AS Vicenza arriva l'ungherese Ágnes Gorjanácz, e completa la rosa l'azzurrina Anna Fontana

Prosegue il mercato di AS Vicenza che ha individuato anche la straniera da inserire nel gruppo della prima squadra. Si tratta dell'ungherese Ágnes Gorjanácz, nata nel 1994, ala di 183 centimetri di altezza. Agnes ha iniziato la stagione scorsa con la squadra ungherese del Cegledi (in cui ha giocato per tre stagioni). In 24 partite ha segnato 4,9 punti di media con 4,5 rimbalzi e 1,6 assist. Ha disputato la seconda parte della stagione in Belgio con lo Spirou Ladies Charleroi (10,2 punti di media, 4,5 rimbalzi, 2,7 assist) e ha giocato anche in Eurocup, segnando 5,8 punti di media, con 2 rimbalzi e 2,8 assist. Nel suo palmares da annoverare la presenza con l'Ungheria medaglia di argento al Campionato Europeo U20 a Sofia nel 2014. Ha militato anche in altre squadre ungheresi a livello professionistico come ZTE Noi labda Klub, Miskolc, PINKK-Pecsi e NKA Universitas PEAC Pecs.

IN AS VICENZA ARRIVA ANCHE L'AZZURRINA ANNA FONTANA

Dopo Agnes Gorjanacz, il roster a disposizione di coach Marco Silvestrucci si completa con l’acquisizione di Anna Fontana, classe 2004, chiamata anche nelle nazionali giovanili azzurre, play-guardia di 168 centimetri di altezza, proveniente dal San Martino di Lupari. Fortuna sarà a Vicenza in virtù del doppio tesseramento.

A completare la rosa verranno chiamate le giocatrici del settore giovanile, a scelta dell’allenatore, alcune delle quali hanno già messo piede in campo la scorsa stagione.