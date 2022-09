Basket, A2 femminile: AS Vicenza in trasferta a Udine per l'amichevole con una diretta avversaria

Continua la preparazione per AS Vicenza allenata da Marco Silvestrucci a ormai 25 giorni dall’inizio del campionato di pallacanestro femminile di serie A2.

ARCHIVIATA LA PRIMA AMICHEVOLE CON ROVIGO VINTA DI UN PUNTO

E’ già in archivio la prima amichevole disputata sabato 10 settembre 2022 contro il Rhodigium, conclusasi sul 61-60 ( 14/13, 16/21, 19/9) per le vicentine con il seguente tabellino: Monaco 8, Sturma 3, Garzotto 4, Goranjacz 4, Antonello 7, Fontana 2, Sasso 10, Reschiglian 6, Peserico 10, Castello 7. Non entrate perchè infortunate Zadra, Bellon e Amatori.

MERCOLEDI' 14 SETTEMBRE TRASFERTA A UDINE IN AMICHEVOLE

Già mercoledì 14 settembre VelcoFin InterLocks si reca a Udine per la seconda amichevole della stagione che si disputerà alle 18 e 30 al PalaBenedetti. La squadra allenata dal riconfermato Massimo Riga è rinnovata rispetto a quella dell’ultima stagione che la vide tra le protagoniste in assoluto. In entrata Giorgia Bovenzi ex Capri, Sara Ronchi ex Geas, Ludovica Tumeo cl 2005 da Ragusa e la lunghissima e brava straniera Turmel proveniente da Brescia. In uscita Turel, Blasigh e Missinelli.

Per il team berico sicura l’assenza di Amatori, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia, che però dovrebbe risolversi positivamente in tempi brevi.