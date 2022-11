Basket, A2 famminile: Vencofin Vicenza domenica 6 novembre alle 18 ospita la capolista Sanga Milano al PalaConcato

Si ripresentano anche per questa stagione sportiva le storiche sfide del basket femminile tra Vicenza e Milano. Si inizia con l'arrivo al palasport di Vicenza "Antonio Concato" della formazione guidata dalcoach Franz Ugo Pinotti, espertissimo comandante di lungo corso. Sanga Milano guida la classifica a punteggio pieno e finora ha sempre dato sonore scoppole alle malcapitate avversarie, in virtù di una campagna acquisti condotta all’attacco che ha ulteriormente rinforzato un roster già importante di suo.

Nelle prima quattro gare di campionato, Milano ha segnato 288 punti subendone 218, un +70 che significa una media di +17.5 punti a partita.

Le qualità della squadra è invidiabile: alle storiche presenze di Toffali, Beretta, Madonna e Penz si sono aggiunte la forte olandese Richelle Van Der Keijl (centro di 196 centimetri, giunta da Ponzano) e l'ala Benedetta Bonomi (da Brescia). Ancora sotto le plance, Rapetti, Thiam e naturalmente la rocciosa capitana Stefania Guarneri.

LE VICENTINE PRONTE AD UN MATCH E PIENE DI CORAGGIO

AS Vicenza, i cui numeri in campionato sono l'esatto opposto (zero in classifica, 231 punti segnati, 305 subiti, -18.5 per partita) si presenta al confronto ben conscia dei propri limiti e della forza della capolista, anche se proprio queste sono le occasioni in cui far valere coraggio, determinazione e fiducia nei propri mezzi, al di là delle obbiettive difficoltà di inizio stagione.

Come conferma capitan Federica Monaco, leggermente indisposta in settimana ma che sarà della partita: «Sanga Milano è una della grandi corazzate del nostro campionato. Coach Pinotti e la società negli ultimi anni stanno allestendo grandi squadre per puntare sempre più in alto - ha affermato la capitana di Velcofin Interlocks - e i risultati si vedono: tanta esperienza, ottime giocatrici e supremazia nel campionato».

«Noi? Ovviamente dobbiamo lottare dal primo all'ultimo secondo - spiega Monaco -, senza calare mai di concentrazione e il nostro primo obbiettivo, al di là del provare a vincere una tale partita davanti al nostro pubblico è quello di rendergli la vita il più difficile possibile. Stiamo lavorando molto bene e la nostra intensità si è alzata tanto».

Con queste premesse speriamo di assistere ad un bel confronto, in cui Vicenza possa mettere mentalità e spirito agonistico, senza timori reverenziali e contendendo ogni pallone.

La gara è prevista per domenica 6 novembre 2022, alle ore 18 al Palasport Comunale "Antonio Concato" di via Goldoni a Vicenza. Gli arbitri sono Marco Zuccolo di Pordenone e Marco Schiano di Zenise di Trieste.