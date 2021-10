Basket femminile, serie A2: As Vicenza beffata nell'overtime da Mantova

San Giorgio Mantova Agricoltura batte AS Vicenza 75-67 nel match valido per la prima giornata di campionato di serie A2 di pallacanestro femminile. Vicenza ha condotto in vantaggio fino al pareggio nei tempi regolamentari. Poi le biancorosse cedono nell'overtime. Sabato prossimo a Vicenza arriva Sanga Milano.

A Mantova questo fine settimana si è giocato la partita di esordio del girone Nord di serie A2 tra Il San Giorgio e AS Vicenza. Le beriche hanno subito nei primi due quarti la supremazia delle lombarde, ma poi dopo l'intervallo Vicenza è salita in cattedra portandosi in vantaggio: a pochi secondi dalla fine dell'ultima frazione di gioco (come può capitare nel basket) le vicentine di coach Sandro Sinigaglia sono state raggiunte e obbligate all'over time dalla squadra di casa. Ai tempi regolamentari si è chiuso sul 63 a 63.

Nell'unico supplementare giocato le biancorosse erano sfinite e e sono state sopraffatte dalle lombarde per 75 a 67.

SABATO 16 OTTOBRE A VICENZA ARRIVA SANGA

Sabato il team di Sinigaglia attende a Vicenza Sanga Milano, vincitore alla grandissima della gara d’esordio con Torino per 99-42. La sconfitta delle vicentine a Mantova non deve lasciare strascichi: Vicenza si è dimostrata certamente ingenua, ma viva, lottatrice, ottima in fatto di grinta e di generosità, con buoni aiuti difensivi che non si vedevano da tempo.

Sconfitte come quella di Mantova capitano: bisogna reagire e guardare avanti, consci che c’è molto da lavorare.

Rientrerà la playmaker Elena Fietta, prudentemente tenuta a riposo per una infiammazione al ginocchio che la giocatrice si porta dietro dal torneo di Milano di 15 giorni fa.



TABELLINO: Mantova- Vicenza 75-67 (20/19, 42-34, 46-49, 63-63)

San Giorgio Mantova Agricoltura: Llorente 20, Togliani 8, Petronio 2, Bernardoni, Calzolari, Pizzolato 4, Bottazzi 8, Monica 19, Ruffo 14, Marchi, Truzzi ed Errera ne. All.Purrone

Tiri da due: 23/45; da tre: 5/20; Tl 14/17; Rof 12; Rdif 30; Rtot 42; PP 20; Pr 5. Uscita 5 falli Bernardoni.

A.S.Vicenza: Fietta ne, Tonello 8, Bellon ne., Monaco 3, Garzotto 2, Storti 2, Mioni 9, Sturma 8, Villarruel 21, Reschigian ne., Chrysanthidou 6, Tagliapietra 10. All. Sinigaglia

Tiri da due: 15/41; da tre: 8/23; Tl 13/20; Roff 15; Rdif 25; Rtot 40; PP 22; PR 6. Uscita 5 falli Monaco.

ARBITRI: Marenna e Giudici.

NOTA: Mantova vince dopo un tempo supplementare.