AS Vicenza al compleanno numero 40 del villaggio SOS

Nei giorni scorsi AS Vicenza, che si sta preparando per il campionato di basket femminile di serie A2, ha partecipato attivamente alla giornata di festa per i 40 anni del villaggio SOS del capoluogo berico. Le giocatrici della prima squadra con allenatori e dirigenti è stata ospite della realtà benemrita in fatto di accoglienza. Bambini, ragazzi e famiglie, alla presenza delle autorità cittadine con in testa l’assessore Matteo Tosetto, hanno trascorso nello stupendo parco della sede di Viale Trieste un pomeriggio in allegria. Capitan Federica Monaco e compagne sono risultate l’unica realtà sportiva presente e si sono date da fare per intrattenere e far divertire i ragazzi e le ragazze con partitelle e tiri a canestro. Bellissima iniziativa, come ha sottolineato la direttrice Marta Trecco, che ha generato grande gratificazione e soddisfazione.