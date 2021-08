Tramarossa, prima amichevole in casa

Domani 28 agosto 2021 alle ore 18 la Tramarossa Vicenza scende in campo al palasport Città di Vicenza in amichevole con il Basket Mestre. I lagunari non nascondono le loro ambizioni di alta classifica per la stagione 2021-2022 e l'incontro sarà determinante per saggiare il livello di preparazione di entrambe le compagini. Quella di domani è la prima amichevole di quattro incontri in preparazione del torneo di Supercoppa che per i biancorossi avrà inizio il giorno 11 settembre a Vicenza contro il Lumezzane (ore 18). Dopo il match in programma domani gli uomini di Ciocca saranno impegnanti a Cento nel Ferrarese martedì 31 agosto. Venerdì 3 settembre sarà la volta dell'incontro casalingo col Basket Jesolo e mercoledì 8 settembre i biancorossi si misureranno col Basket Ferrara.