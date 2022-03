Serie B: La Civitus Allianz Vicenza crolla nell'ultimo quarto. Vince la WithU Bergamo

Girone C

Sconfitta interna per la Civitus Allianz Vicenza che cade tra le mura amiche contro la WithU Bergamo in una sfida da play-off.

Partita molto equilibrata, lottata sin dalla palla a due con le squadre che rispondono colpo su colpo. Le difese hanno la meglio sugli attacchi per tutto l'arco della sfida. La spallata decisiva arriva nell'ultimo quarto quando la difesa di Vicenza cala e gli ospiti ne approfittano per portare a casa una vittoria importante in ottica post season.

Civitus Allianz Vicenza - WithU Bergamo 59-67 (16-15, 18-21, 14-11, 11-20)

Civitus Allianz Vicenza: Nicola Bastone 13 (4/7, 0/2), Raphael Chiti 10 (3/5, 1/6), Fabrizio Piccone 9 (3/5, 1/5), Alessandro Cecchetti 8 (3/9, 0/0), Andrea Petracca 8 (1/1, 2/5), Andrea Mazzucchelli 5 (0/1, 1/5), Fabio Sebastianelli 4 (2/4, 0/4), Luca Digno 2 (0/1, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Andrea Petracca 9) - Assist: 8 (Fabrizio Piccone, Andrea Petracca 3)

WithU Bergamo: Guglielmo Sodero 22 (2/4, 4/8), Francesco ikechukwu Ihedioha 12 (4/11, 0/1), Giacomo Dell'agnello 10 (5/10, 0/2), Nicola Savoldelli 8 (3/8, 0/5), Alexander Simoncelli 7 (1/4, 1/3), Nicolo Isotta 6 (0/3, 2/2), Luca Manenti 2 (1/1, 0/0), Ferdi Bedini 0 (0/0, 0/0), Matteo Cagliani 0 (0/0, 0/1), Mattia De martin 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piccinni 0 (0/0, 0/0), Riccardo Rota 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Francesco ikechukwu Ihedioha 12) - Assist: 18 (Francesco ikechukwu Ihedioha 5)