Serie B: La Civitus Allianz Vicenza attesa dal derby contro la Virtus Padova

Squadra in casa BP Vicenza

Dopo l'inattesa sconfitta di Bernareggio, la Civitus Allianz Vicenza si prepara ad affrontare una sfida tanto attesa quanto complicata.

Al Palazzetto dello sport di Vicenza arriva la Virtus Padova per il derby veneto valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. I neroverdi, di coach De Nicolao, arrivano da una striscia di tre vittorie consecutive e vogliono calare il poker proprio a casa dei cugini.

Padova ha 14 punti in classifica, frutto di 7 vittorie e 9 sconfitte nelle prime 16 gare disputate. I neroverdi, vogliono provare a proseguire la striscia di vittorie accorciando le distanze proprio su Vicenza che in classifica è al sesto posto con 18 punti (9-7). L'Allianz, prima della sconfitta di Bernareggio, aveva iniziato il 2022 con due vittorie arrivando fino al quinto posto in classifica.

L'obiettivo play-off per i biancorossi passa anche da queste sfide, appuntamento sabato 29 gennaio, palla a die alle 20.30.