Serie B: E' tempo di derby per l'Allianz Vicenza. I biancorossi ospitano San Vendemiano

Dopo la vittoria sul campo di Mestre, la Civitus Allianz Vicenza è chiamata ad un vero e proprio esame di maturità per la sfida contro San Vendemiano. I bianconeri, terzi in classifica, sono una delle compagini più forti del campionato e arrivano a Vicenza desiderosi di riscatto dopo la sconfitta di Monfalcone.

La Civitus Allianz è chiamata a dare continuità alla vittoria contro un altro top team del campionato di Serie B, irrobustendo la propria classifica e la confidenza nei propri mezzi, in vista delle ultime dieci partite della stagione regolare, fondamentali per centrare i play-off anche in questa stagione.

San Vendemiano aveva iniziato il 2022 con quattro vittorie in altrettante partite, prima di cadere nella sfida di Monfalcone. La chiave dei successi della squadra di coach Mian è la difesa, appena 66 punti subiti ad incontro, con il 28% incassato dalla lunga distanza, dati inferiori solo a quelli di Cremona, cui vanno aggiunti i 42 rimbalzi catturati e le 2 stoppate rifilate ad incontro. L’attacco non è dei migliori del girone, ma è comunque di buon livello: 72 punti di media con il 51% dentro l’arco, con anche 13 assist smazzati a partita.

Per il match di sabato, i bianconeri dovrebbero recuperare il loro miglior realizzatore, Giacomo Baldini. L’esterno, fermato da un infortunio, non gioca dallo scorso 8 gennaio ma fino a quel momento stava compilando una stagione da 14 punti di media con 4 rimbalzi e il 38% dalla lunga distanza. Oltre a lui, Sanve conta di una coppia di lunghi nel pitturato da quasi doppia doppia di media: Jacopo Vedovato e Tommaso Gatti stanno viaggiando entrambi a medie e percentuali alte, specialmente dentro l’arco, e saranno degli ossi duri da marcare nei pressi del canestro. Attenzione anche alla vena, in cabina di regia, di un playmaker dalle grandi qualità come Giacomo Sanguinetti, 13 punti di media, 4 assist e 38% dalla lunga distanza, e alle doti realizzative di un’ala importante come Patrizio Verri. Il classe 2001 Giacché sarà il cambio designato di Sanguinetti, mentre Matteo Nicoli e Zocca saranno i sostituti sugli esterni. Nel pitturato spazio anche per altri due giovani: Alessandro Azzaro e Matteo Borsetto, che potranno dare minuti importanti in panchina a Gatti e Vedovato.

Appuntamento sabato 19 febbraio, palla a due alle 20.30