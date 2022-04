Serie B: La Civitus Allianz Vicenza in trasferta contro la Pallacanestro Crema per tornare alla vittoria

La Civitus Allianz Vicenza vuole tornare a vincere e la 25esima giornata di campionato mette di fronte ai ragazzi di Ciocca la trasferta contro la Pallacanestro Crema. Una sfida, classifica alla mano, che vede i biancorossi favoriti.

Non sarà semplice per Vicenza che si troverà di fronte una squadra in piena lotta per uscire dalla zona play-out. Crema arriva alla sfida dopo due sconfitte consecutive e vuole provare ad invertire il trend negativo per provare a staccare le altre squadre appaiate a quota 16 punti.

Per l'Allianz Vicenza è una sfida da non fallire per non rischiare di perdere il treno play-off. Infatti, Monfalcone e Padova si avvicinano minacciose all'ottavo posto dei biancorossi. Bastone e compagni dovranno fare una partita attenta e concentrata per tutti i 40' senza cadere in cali come nelle ultime uscite.

Appuntamento domenica 3 aprile, palla a due alle 18.00.