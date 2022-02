Serie B: La Civitus Allianz Vicenza in trasferta a Mestre alla ricerca della vittoria perduta

La Civitus Allianz Vicenza, dopo tre sconfitte consecutive, cerca la vittoria nella difficile trasferta di Mestre.

I biancorossi si troveranno di fronte una Gemini che arriva dalla sconfitta contro Desio. La squadra di Andrea Ferraboschi è terza in classifica con 24 punti ma con due partite in meno rispetto a Cividale e Cremona.

L'Allianz, dopo tre sconfitte consecutive, vuole tornare alla vittoria per non rischiare di perdere il treno play-off. Non sarà per niente facile, però, visto che Mestre ha costruito la sua classifica proprio nelle sfide interne dove ha perso solo contro la capolista Cividale.

Apuntamento domenica 13 febbraio, palla a due alle 18.00.