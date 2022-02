Serie B: La Civitus Allianz Vicenza in trasferta a Lumezzane per una vittoria da non mancare

Dopo due vittorie consecutive, la Civitus Allianz Vicenza vuole calare il tris in casa della LuxArm Lumezzane nell'incontro valido per la 21esima giornata di Serie B.

Partita complicata, quella che attende i biancorossi, su un campo ostico contro una squadra in piena zona play-out. 12 punti, frutto di 6 vittorie in 19 match disputati per i lombardi che sono in piena lotta con Bologna e Crema per la salvezza diretta senza passare dagli spareggi. La LuxArm non sta attraversando un buon momento, infatti arriva da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare.

Vicenza arriva da due vittorie, contro Mestre e San Vendemiano, che hanno risollevato morale e classifica agli uomini di Ciocca ora distanti solo due punti dalla coppia Mestre - Fiorenzuola. Partita da non fallire dunque per i biancorossi che con un successo possono davvero inziare a pensare di insidiare anche il terzo posto di San Vendemiano.

Appuntamento domenica 27 febbraio, palla a due alle 18.00.